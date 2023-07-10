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Fethin sembolü Ayasofya 3 yıl önce zincirlerinden kurtuldu

Bugün Ayasofya Camii için müze kararı iptalinin 3. yılı. Danıştay, Ayasofya'ya müze statüsü verilmesini öngören 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını iptal etti. Başkan Erdoğan da ardından ibadete açılmak üzere Ayasofya'nın Diyanet'e devredilmesine yönelik kararı imzaladı. İstanbul Müftü Yardımcısı Zekeriya Bülbül, A Haber'de konu ile ilgili açıklamalarda bulundu.

A Haber
Giriş Tarihi: 10.07.2023 13:13 Güncelleme Tarihi: 10.07.2023 13:14
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Fethin sembolü Ayasofya 3 yıl önce zincirlerinden kurtuldu

Danıştay 10. Dairesi Ayasofya'nın camiden müzeye dönüştürülmesine dair 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararını bundan tam 3 yıl önce iptal etti.

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Fethin sembolü Ayasofya 3 yıl önce zincirlerinden kurtuldu

Bununla birlikte Ayasofya 86 yılın ardından yeniden ibadete açılmış oldu.

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Fethin sembolü Ayasofya 3 yıl önce zincirlerinden kurtuldu

Ayasofya'nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı.

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Fethin sembolü Ayasofya 3 yıl önce zincirlerinden kurtuldu

Müze statüsünden çıkmasıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin ücretli giriş uygulamasının kaldırıldığını, camiyi 24 Temmuz 2020'da, cuma namazıyla ibadete açmayı planladıklarını duyurdu.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, camiye 3 imam ve 5 müezzin atandığını açıkladı.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin yeniden ibadete açılmasına özel tedavül para ve hatıra para basıldı.

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Fethin sembolü Ayasofya 3 yıl önce zincirlerinden kurtuldu

Açılış günü, cuma namazını Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılmak isteyen, İstanbul'un yanı sıra başka kentlerden ve yurt dışından gelenler, sabah erken saatlerden itibaren Ayasofya Meydanı'na girmek için adeta akın etti.