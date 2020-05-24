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Haberler Galeri Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk'ün yeni imajı sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk'ün yeni imajı sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk'ün yeni imajı sosyal medyayı salladı. Sarı lacivertli forma altında oyuna sonradan girerek attığı gollerle adını tarihe altın harflerle yazdıran ünlü golcü, karantina günlerinde imajını değiştirdi. Yıllardır ortalıkta görülmeyen Semih Şentürk yeni görüntüsünü, sosyal medyada paylaşınca olay çıktı. İşte Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk'ün sosyal medyayı sallayan o görüntüsü...

Giriş Tarihi: 24.05.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 11:37
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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk'ün yeni imajı sosyal medyayı salladı!

Fenerbahçe'nin efsane golcülerinden Semih Şentürk'ün yeni imajı görenleri hayret ettirdi.

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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk'ün yeni imajı sosyal medyayı salladı!

Karantina günlerinde yeni halini sosyal medyada paylaşan eski futbolcunun yeni görüntüsü görenleri çok şaşırttı. İşte Şentürk'ün yeni hali

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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk'ün yeni imajı sosyal medyayı salladı!

Semih Şentürk

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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk'ün yeni imajı sosyal medyayı salladı!

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Esra Erol

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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk'ün yeni imajı sosyal medyayı salladı!

Reha Yurdakul