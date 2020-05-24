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Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk'ün yeni imajı sosyal medyayı salladı!
Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk'ün yeni imajı sosyal medyayı salladı. Sarı lacivertli forma altında oyuna sonradan girerek attığı gollerle adını tarihe altın harflerle yazdıran ünlü golcü, karantina günlerinde imajını değiştirdi. Yıllardır ortalıkta görülmeyen Semih Şentürk yeni görüntüsünü, sosyal medyada paylaşınca olay çıktı. İşte Fenerbahçe'nin eski golcüsü Semih Şentürk'ün sosyal medyayı sallayan o görüntüsü...
Giriş Tarihi: 24.05.2020 11:19 Güncelleme Tarihi: 24.05.2020 11:37
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