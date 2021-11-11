Felaketin ardından üç ay geçti! Marmaris'ten güzel haberler gelmeye başladı

Antalya'da başlayıp daha sonra Türkiye'nin pek çok noktasına sıçrayan orman yangınları herkesi derinden etkiledi. Ancak felaketin ardından geçen üç ayın sonunda sevindiren haberler gelmeye başladı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğa kendini yenilemeye başladı. Zarar gören kızılçam ağaçlarının dipleri ve yerleşim yerlerine yakın alanlar yeşillendi. Etkili yağışların ardından çiçek açtığı da görüldü. Rengarenk açan çiçekler görenleri mutlu etti.

Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 10:00 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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