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Felaketin ardından üç ay geçti! Marmaris'ten güzel haberler gelmeye başladı

Antalya'da başlayıp daha sonra Türkiye'nin pek çok noktasına sıçrayan orman yangınları herkesi derinden etkiledi. Ancak felaketin ardından geçen üç ayın sonunda sevindiren haberler gelmeye başladı. Muğla'nın Marmaris ilçesinde doğa kendini yenilemeye başladı. Zarar gören kızılçam ağaçlarının dipleri ve yerleşim yerlerine yakın alanlar yeşillendi. Etkili yağışların ardından çiçek açtığı da görüldü. Rengarenk açan çiçekler görenleri mutlu etti.

Giriş Tarihi: 11.11.2021 09:10 Güncelleme Tarihi: 11.11.2021 10:00
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Felaketin ardından üç ay geçti! Marmaris’ten güzel haberler gelmeye başladı

Marmaris'in İçmeler kara yolu üzerindeki Armutalan Mahallesi Siteler mevkiinin üst kısımlarındaki kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda, 29 Temmuz saat 13.15 sıralarında yangın çıktı. Yangın kuru otların tutuşması ve kuvvetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayıldı.

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Felaketin ardından üç ay geçti! Marmaris’ten güzel haberler gelmeye başladı

Sık kızılçam ağaçlarıyla kaplı İçmeler, Osmaniye ve Turunç mahallelerindeki ormanllarda kozalakların patlayıp, fırlamasıyla yangın büyüdü. Havadan ve karadan gece-gündüz söndürme çalışmasıyla yangın söndürüldü. 9 gün süren yangında yaklaşık 13 bin 650 hektar alan zarar gördü.

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Felaketin ardından üç ay geçti! Marmaris’ten güzel haberler gelmeye başladı

Soğutma çalışmaları ardından Orman Bölge Müdürlüğü yaptığı ihale ile yanan alanların temizlenmesi için harekete geçti. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın uzmanları yanan alanlarda inceleme yaparak kesilecek 7 bin 500 hektar alanı belirledi. 7 şehirden gelen kesim işçileri kısmen zarar gören ağaçların kesimine başladı. 90 günde 1500 hektar alanda ağaç kesimi ve temizleme yapıldı.

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Felaketin ardından üç ay geçti! Marmaris’ten güzel haberler gelmeye başladı

Aradan geçen 90 gün süre içinde yüksek tepe ile yerleşim yerlerine yakın alanlarda zarar gören ağaç diplerinde bitkiler çıkarak büyümeye başladı. Yeşil bitki örtüsünü fark eden Marmarisliler fotoğraf ve video çekti. Yangın nedeniyle griye dönen topraktan 'Siklamen' ve 'Güz çiğdemi' çiçekleri açtı. 50 ile 1500 metre yüksekliklerde yetişen çiçekler görenleri mutlu etti.

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Felaketin ardından üç ay geçti! Marmaris’ten güzel haberler gelmeye başladı

300 BİN FİDAN TOPRAKLA BULUŞACAK

Yanan alanlarda doğa kendini yenilerken Marmaris, Bodrum, Milas, Köyceğiz, Fethiye, Seydikemer, Menteşe, Yatağan, Milas ve Datça ilçelerinde temmuz ve ağustos aylarında çıkan orman yangınlarında zarar gören 52 bin hektar alan Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında yarın yaklaşık 300 bin sığla, keçiboynuzu, dut, mavi servi, kara servi, defne, erguvan, yalancı akasya, kızılçam gibi fidanlar toprakla buluşacak. Yıl sonuna kadar Muğla ve 9 ilçesinde yaklaşık 27 milyon 815 fidan dikmeyi planlandığı bildirildi.