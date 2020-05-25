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Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında
Koronavirüs salgınında ön safta yer alan sağlık çalışanları, kısıtlamanın sürdürüldüğü Ramazan Bayramı'nda hastaların tedavisi için nöbet tuttu. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Atilla Oğuz Boyalı, "Sağlık çalışanlarımız özveriyle çalıştılar. Hiç ayrılmadan işlerini tam hakkıyla yaptılar. Bayramda da arkadaşlarımızın hepsi canla başla mücadele ediyor" açıklamasında bulundu.
Giriş Tarihi: 25.05.2020 11:40Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 12:14