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Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında

Koronavirüs salgınında ön safta yer alan sağlık çalışanları, kısıtlamanın sürdürüldüğü Ramazan Bayramı'nda hastaların tedavisi için nöbet tuttu. Dışkapı Yıldırım Beyazıt Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekim Yardımcısı Atilla Oğuz Boyalı, "Sağlık çalışanlarımız özveriyle çalıştılar. Hiç ayrılmadan işlerini tam hakkıyla yaptılar. Bayramda da arkadaşlarımızın hepsi canla başla mücadele ediyor" açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 25.05.2020 11:40 Güncelleme Tarihi: 25.05.2020 12:14
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Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede ön safta yer alan sağlık çalışanları, kısıtlamanın sürdüğü Ramazan Bayramı'nda da hastaların tedavisi için görev yaptı.

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Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında

Hastane Başhekim Yardımcısı Atilla Oğuz Boyalı, salgının başladığı günden itibaren tüm sağlık çalışanlarıyla özverili bir çalışma yürüttüklerini belirterek, bu süreçte görev alan sağlık çalışanlarının hastaneye en yakın misafirhane ve yurtlarda kaldığını söyledi.

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Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında

Hastanenin tüm servislerinin koronavirüs hastaları için hazırlandığını anlatan Boyalı, şunları kaydetti:

"Acil durumu olmayan ameliyatlar ve tedavi şekilleri ertelendi. Bu sayede, hastalarımızın tedavilerine başarılı bir şekilde yürütüldü. Şehir Hastanesine taşınan çocuk hastanesinin iki servisini de Kovid hastaları için ayırdık. Hastaların tedavilerine başarılı bir şekilde yardımcı olduk. Sağlık çalışanlarımız özveriyle çalıştılar. Hiç ayrılmadan işlerini tam hakkıyla yaptılar. Bayramda da arkadaşlarımızın hepsi canla başla mücadele ediyor."

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Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında

"VUHAN'DAKİ TÜRK VATANDAŞLARININ TAHLİYESİNDE DE YER ALDI"

Çin'in Vuhan kentindeki Türk vatandaşlarının tahliyesinde yer alan Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Sorumlusu ve Enfeksiyon Hastalıkları Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Prof. Dr. İrfan Şencan, koronavirüs hastalarının tedavisinde görev alıyor.

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Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında

Koronavirüsle mücadele başarılı bir süreç yönetildiğini vurgulayan Şencan, "İlk başta virüsün girişinin mümkün olduğunca geciktirilmesi hedeflendi. O açıdan geç başlamış olması iyi bir avantaj. Başladıktan sonra da diğer acil olmayan hastalar ertelendi, dolayısıyla bir kapasite sorunu olmadı. Türkiye, herhalde dünyanın en çok yatak kapasitesi olan ülkelerinden birisi. İlaç temininde bir tereddüt olmadı." ifadelerini kullandı.