Fedakar sağlık çalışanları bayramda da görevleri başında

Hastanenin tüm servislerinin koronavirüs hastaları için hazırlandığını anlatan Boyalı, şunları kaydetti:

"Acil durumu olmayan ameliyatlar ve tedavi şekilleri ertelendi. Bu sayede, hastalarımızın tedavilerine başarılı bir şekilde yürütüldü. Şehir Hastanesine taşınan çocuk hastanesinin iki servisini de Kovid hastaları için ayırdık. Hastaların tedavilerine başarılı bir şekilde yardımcı olduk. Sağlık çalışanlarımız özveriyle çalıştılar. Hiç ayrılmadan işlerini tam hakkıyla yaptılar. Bayramda da arkadaşlarımızın hepsi canla başla mücadele ediyor."