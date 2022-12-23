Fatih’te ’Polat Alemdar’ı bıçakladılar: Sevme bahanesiyle evine götürdü

"O HALDE GÖRÜNCE CANIMDAN CAN GİTTİ"



Polat'ın sahibi Fahrettin Demir, "Köpeğimin tasmasını bağlamıştım. Köpeğim biraz serbest gezsin dedim. Tasmasını çözdüm bahçede geziyordu. Kardeşlerim kapıyı açınca dışarı çıktı. Dışarı çıkınca da çocuklar bana, o adamın köpeğimi sevip içeri aldığını söyledi. Sonra da içeride köpeğimi kesmiş. Kulağını ve boynunu kesmiş. Hatta onun evinde de hep kan vardı. Banyoda köpeğimi gördüm lavabonun arasına girmiş. Korkudan benden bile kaçtı. Köpeği o halde görünce dayanamadım. O halde görünce canımdan can gitti. Sonuçta o da benim kardeşim gibi. 8 aydır benimle beraber. Havluya sarıp veterinere götürdüm. Veteriner kapalı olunca eczaneye götürüp pansuman yaptık. Köpeğimin ismi de Polat. Çünkü Polat Alemdar'ı çok seviyorum. Ben o adamın ceza yemesini istiyorum" dedi.