23 Aralık 2022, Cuma
Fatih'te 'Polat Alemdar'ı bıçakladılar: Sevme bahanesiyle evine götürdü
İstanbul'un Fatih ilçesinde yer alan Cibali Mahallesi'nin maskotu olan ve adı Kurtlar Vadisi dizisindeki Polat Alemdar'dan esinlenilerek konulan köpek yavrusu, yabancı uyruklu bir kişinin tarafından bıçaklandı. Şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken Polat, kulak ve boynundan yaralandı.
Giriş Tarihi: 23.12.2022 00:03 Güncelleme Tarihi: 23.12.2022 00:05
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