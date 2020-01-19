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Fatih'te intihar eden 4 kardeşin borçlarını ödedi! Mahalleli şaşkın...

İstanbul Fatih'te intihar eden 4 kardeşin ölümü Türkiye'yi yasa boğmuştu. İntihar eden kardeşlerin 8 aylık kirası ve bakkal borçları ismini vermeyen bir hayırsever tarafından ödendi. Bakkal işletmecisi "Görünmeyen adam diye biri geldi borcu ödedi gitti." dedi.

Giriş Tarihi: 19.01.2020 12:06 Güncelleme Tarihi: 19.01.2020 12:09
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Fatih'te intihar eden 4 kardeşin borçlarını ödedi! Mahalleli şaşkın...

Fatih'te 6 Kasım tarihinde Molla Gürani Mahallesi Oğuzhan Caddesi'nde 5 katlı binanın birinci katında oturan Cüneyt (48), Oya (54), Yaşar (56) ve Kamuran Yetişkin (60) kardeşlerin cansız bedenleri bulunmuştu. Ailenin maddi durumunun kötü olduğu belirtilmişti.

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Fatih'te intihar eden 4 kardeşin borçlarını ödedi! Mahalleli şaşkın...

Oturdukları evin alt katında bulunan bakkal işletmesinin sahibi Yetişkin kardeşlerin kendisine 2 bin 380 lira borcu olduğunu ve adını vermek istemeyen bir kişinin tüm borçları ödediğini söyledi.

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Fatih'te intihar eden 4 kardeşin borçlarını ödedi! Mahalleli şaşkın...

Deniz, "Görünmeyen adam diye biri geldi borcu ödedi gitti. 2 bin 380 lira borcu vardı. Adam ödedi gitti ismini de söylemedi. Öldükten 3 gün, bir hafta sonra geldi" dedi. Oturdukları evin alt katında bulunan bakkal işletmesinin sahibi Yetişkin kardeşlerin kendisine 2 bin 380 lira borcu olduğunu ve adını vermek istemeyen bir kişinin tüm borçları ödediğini söyledi.

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Fatih'te intihar eden 4 kardeşin borçlarını ödedi! Mahalleli şaşkın...

Deniz, "Görünmeyen adam diye biri geldi borcu ödedi gitti. 2 bin 380 lira borcu vardı. Adam ödedi gitti ismini de söylemedi. Öldükten 3 gün, bir hafta sonra geldi" dedi.

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Fatih'te intihar eden 4 kardeşin borçlarını ödedi! Mahalleli şaşkın...

EVE FATURA GELMEYE DEVAM EDİYOR
4 kardeşe ait evin elektriğinin gecikmiş borcu sebebiyle kesilmesinden dolayı elektrik dağıtım şirketine 888 bin 397 lira idari para cezası kesilmişti. 3 aydır kapısında mühür bulunan daireye ise fatura gelmeye devam ediyor. Kasım ve Aralık ayına ait 45 lira doğalgaz ve 129 lira su faturası geldiği görüldü.