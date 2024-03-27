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Fatih'te çarşaflı kadına saldırı! Valilikten açıklama geldi: 1 kişi gözaltında

Fatih'te iddiaya göre telefon kılıfı iadesi nedeniyle esnaf ile kadın arasında tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen tartışmada darbedilen kadın yere düştü. Olay sonrası polis, bir kişiyi gözaltına aldı. Olayın yaşandığı iş yeri belediye ekiplerince mühürlenirken, mülk sahibi olan Vakıflar 1. Bölge Müdürlüğü tahliye süreci başlattı. Diğer yandan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan konuya ilişkin açıklama geldi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 27.03.2024 12:56 Güncelleme Tarihi: 27.03.2024 14:19
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Fatih’te çarşaflı kadına saldırı! Valilikten açıklama geldi: 1 kişi gözaltında

İstanbul Valiliği, Fatih'te bir kadını darp edip dini değerlere hakaret eden kişinin gözaltına alındığını bildirdi.

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Fatih’te çarşaflı kadına saldırı! Valilikten açıklama geldi: 1 kişi gözaltında

Valilikten yapılan açıklamada, Fatih'te bir kadının darp edilirken manevi değerlere de küfredilmesi olayının görüntülerinin sosyal medyada yayınlandığı belirtildi.

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Fatih’te çarşaflı kadına saldırı! Valilikten açıklama geldi: 1 kişi gözaltında

Söz konusu görüntülerin toplumda infiale yol açtığı bildirilen açıklamada, bunun bir yansıması olarak da iş yerinin kepenklerine olaya tepki gösteren vatandaşlarca çeşitli yazılar yazıldığı aktarıldı.

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Fatih’te çarşaflı kadına saldırı! Valilikten açıklama geldi: 1 kişi gözaltında

Açıklamada, emniyet birimlerinin çalışması sonucunda, kadını küfürler eşliğinde darbeden A.Ü.Ş'nin gözaltına alındığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

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Fatih’te çarşaflı kadına saldırı! Valilikten açıklama geldi: 1 kişi gözaltında

"Halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme' suçundan hakkında işlem yapılan şahsın sorgusunda 'iş yerinden hırsızlık, kasten yaralama, uyuşturucu madde kullanma, ailenin korunmasına ilişkin kanuna muhalefet, görevi yaptırmamak için direnme' suçlarından 11 suç kaydının olduğu anlaşılmıştır."