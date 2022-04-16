Fatih’te 30 saniyede bin dolarlık soyun saniye saniye kamerada

"BU KADARINI BEKLEMİYORDUK"

Dükkanlarının vitrinlerinden yapılan hırsızlığa ilişkin konuşan esnaf Kadir Dumlu, "4 tane çocuk 15 - 18 yaşlarında. Geliyorlar. Burada sallana sallana kilidi patlatıyorlar, camı kırıyorlar. Burada bizim markalı ürünlerimiz var. Her biri 60 - 70 dolar. Kafasına takıyorlar montlarının içine dolduruyorlar ve buradan sallana sallana ara sokağa devam ediyorlar. Bin dolara yakın bir zararımız var burada. İşyerimizi yeni açtık. 30 - 35 bin dolarlık yatırımım var. Bin dolar kayıp bizim için ciddi bir zarar. Bunu 15 - 18 yaşları arasında 4 çocuğun yapması bizi çok şaşırttı. Bu kadarını beklemiyorduk. Mağduriyetimiz var. Gerekli tedbirlerin arttırılmasını istiyoruz burada" dedi.