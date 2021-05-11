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Fatih Sultan Mehmet Köprüsü maviye büründü: Engelliler Haftası farkındalığı
Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ''10-16 Mayıs Engelliler Haftası'' adına farkındalığın artması için mavi renklerle ışıklandırıldı. Yılın önemli günlerinde çeşitli renklerle aydınlatılan Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, ''10-16 Mayıs Engelliler Haftası'' adına farkındalığı arttırmak için mavi renklerle ışıklandırıldı. ''Farkında Olmana Engel Yok'' sloganı ile engellilerin eğitimlerinin desteklenmesi ve iş hayatına kazandırılması için köprüdeki aydınlatmanın gece boyu süreceği belirtildi.
Giriş Tarihi: 11.05.2021 01:38 Güncelleme Tarihi: 11.05.2021 01:38
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