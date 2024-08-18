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Haberler Galeri Fatih Özkan kimdir, tutuklandı mı? Göztepe maçında Ali Koç'u yere düşüren Fatih Özkan kaç yaşında, nereli? Ceza aldı mı?

Fatih Özkan kimdir, tutuklandı mı? Göztepe maçında Ali Koç'u yere düşüren Fatih Özkan kaç yaşında, nereli? Ceza aldı mı?

Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan gerginlik, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik bir saldırıyla gündeme geldi. Maç sırasında Ali Koç'u arkadan iterek yere düşüren Fatih Özkan, polis tarafından gözaltına alındı. Daha önce Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylarla bağlantılı olarak "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım" iddiasıyla yargılandığı ileri sürülen kişinin, Fatih Özkan ile sadece isim benzerliği olduğu, aslında farklı bir şahıs olduğu ortaya çıktı. Peki Fatih Özkan kimdir, tutuklandı mı?

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş Tarihi: 18.08.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 13:55
Fatih Özkan kimdir, tutuklandı mı? Göztepe maçında Ali Koç’u yere düşüren Fatih Özkan kaç yaşında, nereli? Ceza aldı mı?

Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar gündemdeki yerini aldı. Maç sırasında boynunda yaka kartı olan bir kişi tarafından ittirilerek yere düşen Ali Koç, aynı anda bir su şişesiyle de isabet aldı. Bu olayın ardından gündeme oturan "Fatih Özkan kimdir?" ve "Fatih Özkan ne iş yapıyor?" soruları merak konusu oldu. Yapılan incelemeler sonucunda, Ali Koç'u iten kişinin Göztepe Kulübü tarafından görevlendirilen Fatih Özkan olduğu ortaya çıktı.

Fatih Özkan kimdir, tutuklandı mı? Göztepe maçında Ali Koç’u yere düşüren Fatih Özkan kaç yaşında, nereli? Ceza aldı mı?

Göztepe-Fenerbahçe Maçında Gergin Anlar

Trendyol Süper Lig'in ikinci haftasında oynanan Göztepe-Fenerbahçe karşılaşması, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik saldırıyla gündeme geldi. Maç sırasında yaşanan olaylar, Ali Koç'un sahada taraftarlarla yaşanan karışıklığı kontrol altına almak amacıyla müdahale etmesiyle başladı. Olayın ardından Koç'a yapılan saldırı büyük yankı uyandırdı.

Fatih Özkan kimdir, tutuklandı mı? Göztepe maçında Ali Koç’u yere düşüren Fatih Özkan kaç yaşında, nereli? Ceza aldı mı?

Tribünden Büyük Tepki

Maç sırasında Fenerbahçe taraftarlarının bulunduğu tribünde yaşanan karışıklığa müdahale etmek için sahaya inen Ali Koç, tekrar tribüne döndüğünde büyük tepkiyle karşılaştı. Koç, sahadan çıkış tüneline yöneldiği sırada arkasından itildi ve yere düştü. Bu esnada başına bir su şişesi isabet eden Ali Koç, yaşanan gerginlik nedeniyle maçın kısa bir süre durmasına neden oldu.

Fatih Özkan kimdir, tutuklandı mı? Göztepe maçında Ali Koç’u yere düşüren Fatih Özkan kaç yaşında, nereli? Ceza aldı mı?

Yoğun Güvenlik Eşliğinde Protokol Tribününe Dönüş

Olay sonrası yoğun güvenlik önlemleriyle çıkış tüneline getirilen Ali Koç, protokol tribününe geri döndü. Geri dönüşü sırasında Göztepe CEO'su Kerem Ertan'ın da Koç'a tepki gösterdiği bildirildi. Yaşanan bu gerginliğin ardından karşılaşma kaldığı yerden devam etti.

Fatih Özkan kimdir, tutuklandı mı? Göztepe maçında Ali Koç’u yere düşüren Fatih Özkan kaç yaşında, nereli? Ceza aldı mı?

Saldırıyı Fatih Özkan İsimli Görevli Gerçekleştirdi

Maçın ikinci yarısında sahaya girerek Fenerbahçe tribünlerine yönelen ve dönüş yolunda yere düşürülen Ali Koç'a yönelik saldırıyı, Göztepe'de görevli olan Fatih Özkan isimli bir kişinin gerçekleştirdiği ortaya çıktı. Özkan'ın Göztepe'de resmi bir yönetici olmadığı, sadece görevli olarak bulunduğu belirtildi. Olay sırasında Koç, Özkan tarafından fiziksel bir müdahaleye maruz kalarak yere düştü.