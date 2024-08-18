Fatih Özkan kimdir, tutuklandı mı? Göztepe maçında Ali Koç’u yere düşüren Fatih Özkan kaç yaşında, nereli? Ceza aldı mı?

Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar gündemdeki yerini aldı. Maç sırasında boynunda yaka kartı olan bir kişi tarafından ittirilerek yere düşen Ali Koç, aynı anda bir su şişesiyle de isabet aldı. Bu olayın ardından gündeme oturan "Fatih Özkan kimdir?" ve "Fatih Özkan ne iş yapıyor?" soruları merak konusu oldu. Yapılan incelemeler sonucunda, Ali Koç'u iten kişinin Göztepe Kulübü tarafından görevlendirilen Fatih Özkan olduğu ortaya çıktı.