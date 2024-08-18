18 Ağustos 2024, Pazar
Fatih Özkan kimdir, tutuklandı mı? Göztepe maçında Ali Koç'u yere düşüren Fatih Özkan kaç yaşında, nereli? Ceza aldı mı?
Göztepe-Fenerbahçe maçında yaşanan gerginlik, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'a yönelik bir saldırıyla gündeme geldi. Maç sırasında Ali Koç'u arkadan iterek yere düşüren Fatih Özkan, polis tarafından gözaltına alındı. Daha önce Göztepe-Altay maçında yaşanan olaylarla bağlantılı olarak "kasten öldürmeye teşebbüs suçuna yardım" iddiasıyla yargılandığı ileri sürülen kişinin, Fatih Özkan ile sadece isim benzerliği olduğu, aslında farklı bir şahıs olduğu ortaya çıktı. Peki Fatih Özkan kimdir, tutuklandı mı?
Giriş Tarihi: 18.08.2024 13:55 Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 13:55