Faruk Fatih Özer Thodex mağdurlarını çıldırttı! Ünlülerle reklam anlaşmasında ücretler nasıl ödendi?

Kimlik tespitinin ardından savunmasına başlayan Faruk Fatih Özer, "Bugün burada iki senedir üzerime atılan iftiralara cevap vereceğim. Bu insanların burada olmasının sorumlusu lanse edilmem içimde bitmeyen ızdıraba sebep oluyor. Ben kimseyi dolandırmadım. Suç örgütü kurmadım. Bana kumpas kuruldu" dedi.