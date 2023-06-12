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Faruk Fatih Özer Thodex mağdurlarını çıldırttı! Ünlülerle reklam anlaşmasında ücretler nasıl ödendi?

Kripto para borsası 'Thodex' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye iade edilen Faruk Fatih Özer bugün hakim karşısına çıktı. Özer'in sözleri Thodex mağdurlarını çıldırtırken, "Ünlülerle reklam anlaşmasında ücretler nasıl ödendi?"
sorusuna da yanıt verdi.

Giriş Tarihi: 12.06.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 13:27
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Faruk Fatih Özer Thodex mağdurlarını çıldırttı! Ünlülerle reklam anlaşmasında ücretler nasıl ödendi?

Kırmızı bültenle aranırken 30 Ağustos'ta Arnavutluk'ta yakalanan kripto para borsası THODEX'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in, Türkiye'ye iadesine karar verilmişti. Faruk Fatih Özer, 20 Nisan'da Türkiye'ye getirildi.

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Faruk Fatih Özer Thodex mağdurlarını çıldırttı! Ünlülerle reklam anlaşmasında ücretler nasıl ödendi?

Hakkında 40 bin 564 yıla kadar hapis cezası istenen Faruk Fatih Özer emniyetteki işlemlerinin ardından Anadolu Adalet Sarayına sevk edildi. Faruk Fatih Özer, Terör ve Örgütlü Suçlar bürosunda yaklaşık 2 saat süren savcılık ifadesinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı. Özer savcılık ifadesinde kendisine yöneltilen suçlamalara ilişkin savunmasını bugünkü duruşmayı işaret ederek mahkemede yapacağını ifade etmişti.

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Faruk Fatih Özer Thodex mağdurlarını çıldırttı! Ünlülerle reklam anlaşmasında ücretler nasıl ödendi?

MAHKEMEDE NE DEDİ?

Duruşmada kimlik tespiti yapılan Faruk Fatih Özer, lise mezunu olduğunu söyleyerek şu an çalışmadığını söyledi. Geçimini ailesinin sağladığını söyleyen Özer, "Daha önce şirket yönetiyordum. Aylık gelirimi hatırlamıyorum" dedi.

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Faruk Fatih Özer Thodex mağdurlarını çıldırttı! Ünlülerle reklam anlaşmasında ücretler nasıl ödendi?

Kimlik tespitinin ardından savunmasına başlayan Faruk Fatih Özer, "Bugün burada iki senedir üzerime atılan iftiralara cevap vereceğim. Bu insanların burada olmasının sorumlusu lanse edilmem içimde bitmeyen ızdıraba sebep oluyor. Ben kimseyi dolandırmadım. Suç örgütü kurmadım. Bana kumpas kuruldu" dedi.

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Faruk Fatih Özer Thodex mağdurlarını çıldırttı! Ünlülerle reklam anlaşmasında ücretler nasıl ödendi?

Ticaret hayatına e-ticaret ile başladığını söyleyen Özer, "Thodex'i ilk aşamada çok enerji vereceğim bir şirket olarak kurmamıştım" dedi. Thodex'e nasıl üye olunduğunu detaylı bir şekilde anlatan Özer şirket departmanlarını da anlattı.