12 Haziran 2023, Pazartesi
Faruk Fatih Özer Thodex mağdurlarını çıldırttı! Ünlülerle reklam anlaşmasında ücretler nasıl ödendi?
Kripto para borsası 'Thodex' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdığı gerekçesiyle Arnavutluk'ta yakalanıp Türkiye'ye iade edilen Faruk Fatih Özer bugün hakim karşısına çıktı. Özer'in sözleri Thodex mağdurlarını çıldırtırken, "Ünlülerle reklam anlaşmasında ücretler nasıl ödendi?"
sorusuna da yanıt verdi.
Giriş Tarihi: 12.06.2023 13:21 Güncelleme Tarihi: 12.06.2023 13:27
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