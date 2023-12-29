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Haberler Galeri Fare kaçmaya çalışırken köpeğin üstünde dondu 🐁 Dehşete düşüren görüntüler 🐕 Sıcaklık eksi 80 dereceye düştü

Fare kaçmaya çalışırken köpeğin üstünde dondu 🐁 Dehşete düşüren görüntüler 🐕 Sıcaklık eksi 80 dereceye düştü

Rusya Federasyonu'nun uzak doğusunda yer alan resmi adı ile Saha Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk'da hava sıcaklığı eksi 80 dereceye kadar düştü. Kent halkı kış mevsiminin zor şartlarına alışık olsa da, elverişsiz hava koşulları günlük yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video ise görenleri dehşete düşürdü.

Giriş Tarihi: 29.12.2023 06:19 Güncelleme Tarihi: 29.12.2023 06:19
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Fare kaçmaya çalışırken köpeğin üstünde dondu 🐁 Dehşete düşüren görüntüler 🐕 Sıcaklık eksi 80 dereceye düştü

Rusya Federasyonu'nun uzak doğusunda yer alan resmi adı ile Saha Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk'da hava sıcaklığı gündüz eksi 30, gece ise eksi 80 dereceye kadar düştü.

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Fare kaçmaya çalışırken köpeğin üstünde dondu 🐁 Dehşete düşüren görüntüler 🐕 Sıcaklık eksi 80 dereceye düştü

Kent halkı kış mevsiminin zor şartlarına alışık olsa da, elverişsiz hava koşulları günlük yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. İnsanların minimum süre kalacak şekilde günlük yaşamını programladığı sokaklar, buzla ve karla kaplanmış bir görüntü oluşturuyor.

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Fare kaçmaya çalışırken köpeğin üstünde dondu 🐁 Dehşete düşüren görüntüler 🐕 Sıcaklık eksi 80 dereceye düştü

Sosyal medyada paylaşılan bir görüntü izleyenleri dehşete düştü. Sıcaklığın eksi 80 dereceye kadar düştüğü bölgede sokakta kalan hayvanlar donarak can verdi.

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Fare kaçmaya çalışırken köpeğin üstünde dondu 🐁 Dehşete düşüren görüntüler 🐕 Sıcaklık eksi 80 dereceye düştü

İşte o görüntülerden bazıları:

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Fare kaçmaya çalışırken köpeğin üstünde dondu 🐁 Dehşete düşüren görüntüler 🐕 Sıcaklık eksi 80 dereceye düştü