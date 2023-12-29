Fare kaçmaya çalışırken köpeğin üstünde dondu 🐁 Dehşete düşüren görüntüler 🐕 Sıcaklık eksi 80 dereceye düştü

Rusya Federasyonu'nun uzak doğusunda yer alan resmi adı ile Saha Cumhuriyeti'nin başkenti Yakutsk'da hava sıcaklığı eksi 80 dereceye kadar düştü. Kent halkı kış mevsiminin zor şartlarına alışık olsa da, elverişsiz hava koşulları günlük yaşamı zaman zaman olumsuz etkiliyor. Sosyal medyada paylaşılan bir video ise görenleri dehşete düşürdü.