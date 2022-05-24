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Haberler Galeri Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan'dan hakim karşısında ilginç savunma: "Bir daha bayrağı kesersem…"

Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan'dan hakim karşısında ilginç savunma: "Bir daha bayrağı kesersem…"

Trabzonspor'un şampiyonluğunun akabinde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne asılan kulüp bayrağını üçüncü denemesinde keserek hedefine ulaşan fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan ile ilgili soruşturma başlatıldı. Gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen zanlı Rambo, kendisini "Bir daha yaparsam Galatasaraylı olayım, pişmanım" ifadeleriyle savundu. Hakim ise zanlıyı adli kontrol şartıyla serbest bıraktı.

Sabah
Giriş Tarihi: 24.05.2022 10:55
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Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan’dan hakim karşısında ilginç savunma: Bir daha bayrağı kesersem…

2021-2022 sezonu süper lig şampiyonu olan Trabzonspor, tüm yurtta şampiyonluğu büyük bir sevinçle kutladı. İstanbul'da da Trabzonspor taraftarları şampiyonluğu coşkuyla kutlarken, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne Trabzonspor bayrağı asıldı.

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Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan’dan hakim karşısında ilginç savunma: Bir daha bayrağı kesersem…

Fanatik Fenerbahçeli olarak bilinen Okan Güler (Rambo Okan) 2 defa köprüdeki bayrağı kesmeyi denediği için gözaltına alınmasının akabinde 11 Mayıs günü 3. deneyişinde hedefine ulaştı.

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Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan’dan hakim karşısında ilginç savunma: Bir daha bayrağı kesersem…

SONUNDA AMACINA ULAŞTI

Trabzon bayrağını köprüden indirme girişimlerinin ardından yakayı ele vererek polis tarafından yakalanan Fenerbahçe'nin fanatik ismi Rambo Okan akıllanmadı. Trabzonspor Hukukçular Derneği, 3. denemesinde amacına ulaşarak köprüdeki Trabzonspor bayrağını kesen Rambo Okan hakkında suç duyurusunda bulundu.

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Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan’dan hakim karşısında ilginç savunma: Bir daha bayrağı kesersem…

Dernek savcılığa verdiği dilekçede Rambo Okan'ın Trabzon ve Trabzonsporlulara yönelik ülke çapında nefret havası oluşturmaya çalıştığını ve üzücü olayların yaşanmasına sebebiyet verdiğini belirterek Okan Güler'den şikayetçi oldu.

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Fanatik Fenerbahçeli Rambo Okan’dan hakim karşısında ilginç savunma: Bir daha bayrağı kesersem…

KÖPRÜDEKİ BAYRAĞI GÖRÜNCE ÇILDIRMIŞ

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından konuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında gözaltına alınan Rambo lakaplı Okan Güler, adliyeye gelerek ifade verdi.