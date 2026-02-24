CANLI YAYIN
Faciadan kıl payı kurtuluş! Anne ve kızı ölümden böyle döndü

Giriş Tarihi: Son Güncelleme:
DHA | ahaber.com.tr Haber Merkezi

Hatay'ın İskenderun ilçesinde yıkım sırasında çöken ağır hasarlı binadan savrulan beton parçaları, kaldırımda yürüyen anne ile kızının üzerine doğru yağdı. O anlarda saniyelerle kaçan anne ve kızın hayatta kalma mücadelesi güvenlik kamerasına yansıdı.

Yüreklerin ağza geldiği kaza, dün akşam saatlerinde, Çay Mahallesi Şehit Pamir Caddesi'nde meydana geldi.

KALDIRIMDA ÖLÜMLE BURUN BURUNA!

6 Şubat 2023 depremlerinde ağır hasar alan 5 katlı apartman, yıkım çalışması sırasında çöktü.

Binanın çökmesiyle etrafı toz bulutu sararken, kopan beton parçaları caddeye savruldu.

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen polis ekipleri, bölgeyi güvenlik şeridiyle çevirirken, tedbir amaçlı olarak da cadde trafiğe kapatıldı.

İlk incelemelere göre olayda ölen ya da yaralananın olmadığı bildirildi. Bölgede enkaz kaldırma çalışması başlatıldı.

Öte yandan, binanın çöktüğü sırada, kaldırımda el ele yürüyen anne ve kızının savrulan beton parçalarından kaçarak kurtulduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

