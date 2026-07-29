Eyüp Can'ın annesinden çarpıcı iddia: Oğlum istismar amacıyla kovalandı, işkenceyle öldürüldü

"Darbe kafa arkasındaydı ama oğlum yüzüstü bulunmuştu. Kafasının arkasında alçı tozları vardı. Bu tozlar sadece merdiven altında vardı. Kan izleri basamaklardan geliyordu. Burada bir düşme olamaz. Benim oğlum öldürüldükten sonra oraya taşındı. Şortu arkadan kesici aletle parçalanmış, yarıya kadar indirilmişti. Tişörtü önden kesilmişti. Sol tarafında çok sayıda kesik, kolunda çarpı işareti vardı. Bunların düşmeye bağlı oluşabilecek şeyler değil. Benim oğlum işkenceyle öldürüldü."

"İSTİSMAR AMACIYLA KOVALANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"

Eyüp Can'ın istismar amacıyla kovalandığını düşündüğünü belirten Güllü Çay, iddialarını şöyle sürdürdü:

"Olay günü pasaja 2 kez girdi. İlkinde oğlumu bıçakladı, ikincisinde kafasını bir yere vurup öldürdü ve olay yerine taşıdı. Katilin çocukluk arkadaşı sürekli 'Eyüp Can pasaja girdi, tartıştılar, düştü' dedi. Oysa keşifte hakim de gördü; tanığın bulunduğunu söylediği dükkandan pasaj sokağı görünmüyor. Olay yerinde olmayan biri bunu nasıl biliyor? Elindeki şeyin anahtar olduğunu söylüyor, tanıklar ise bıçak olduğunu anlatıyor.

Söyledikleri her şey çelişkili. Benim oğlumun orada can çekiştiğini biliyorlardı. Biri evine gidip duş aldı, diğeri de sokakta oğlumu arıyormuş gibi yaptı. 15 dakikada senaryo yazıp ona göre hareket ettiler."