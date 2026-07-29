Eyüp Can'ın annesinden çarpıcı iddia: Oğlum istismar amacıyla kovalandı, işkenceyle öldürüldü
Mersin'de geçen yıl "yüksekten düşerek öldüğü" belirtilen 12 yaşındaki Eyüp Can Güner'in annesi Güllü Çay, olayla ilgili dikkat çeken iddialarda bulundu. Oğlunun istismar kastıyla kovalandığını öne süren Çay, "Tişörtü önden kesilmişti. Sol tarafında çok sayıda kesik, kolunda çarpı işareti vardı. Bunların düşmeye bağlı oluşabilecek şeyler değil. Benim oğlum işkenceyle öldürüldü" dedi.
Mersin'in Anamur ilçesinde 29 Temmuz 2025'te meydana gelen olayda dönercide çalışan 12 yaşındaki Eyüp Can Güner, iddiaya göre 25 yaşındaki döner ustası Necmettin Ulaş tarafından kovalandıktan sonra Osman Sinanoğlu Pasajı'nın zemin katında ölü bulundu.
Otopside kafa travması, kemik kırıkları, kesici-delici alet yaralanmaları ve iç organ yaralanmaları tespit edilirken, Necmettin Ulaş hakkında "ihmali davranış sonucu ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açıldı. Yargılama sürerken mahkeme, Eyüp Can'ın herhangi bir dış müdahale olmaksızın bulunduğu noktaya düşüp düşemeyeceğinin belirlenmesi amacıyla dosyanın uzman bilirkişi kurulunca yeniden incelenmesine karar verdi.
"OYUN AMACIYLA KOVALADIĞI" İDDİASI
Eyüp Can'ın kendisini kovalayan döner ustası Necmettin Ulaş'tan kaçarken düşerek yaşamını yitirdiği iddiası üzerine hakkında dava açılan sanık Ulaş ise savunmasında "oyun amacıyla kovaladığını" öne sürdü. Ulaş'ın "İhmali davranışla kasten öldürme" suçundan yargılandığı dava devam ederken, acılı anne Güllü Çay olayla ilgili yeni iddialarda bulundu.
"OĞLUM İŞKENCEYLE ÖLDÜRÜLDÜ"
Sabah'tan Nazrin Malikova'ya konuşan Çay, olay yerindeki bulguların düşme ihtimaliyle örtüşmediğini savunarak şu ifadeleri kullandı:
"Darbe kafa arkasındaydı ama oğlum yüzüstü bulunmuştu. Kafasının arkasında alçı tozları vardı. Bu tozlar sadece merdiven altında vardı. Kan izleri basamaklardan geliyordu. Burada bir düşme olamaz. Benim oğlum öldürüldükten sonra oraya taşındı. Şortu arkadan kesici aletle parçalanmış, yarıya kadar indirilmişti. Tişörtü önden kesilmişti. Sol tarafında çok sayıda kesik, kolunda çarpı işareti vardı. Bunların düşmeye bağlı oluşabilecek şeyler değil. Benim oğlum işkenceyle öldürüldü."
"İSTİSMAR AMACIYLA KOVALANDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"
Eyüp Can'ın istismar amacıyla kovalandığını düşündüğünü belirten Güllü Çay, iddialarını şöyle sürdürdü:
"Olay günü pasaja 2 kez girdi. İlkinde oğlumu bıçakladı, ikincisinde kafasını bir yere vurup öldürdü ve olay yerine taşıdı. Katilin çocukluk arkadaşı sürekli 'Eyüp Can pasaja girdi, tartıştılar, düştü' dedi. Oysa keşifte hakim de gördü; tanığın bulunduğunu söylediği dükkandan pasaj sokağı görünmüyor. Olay yerinde olmayan biri bunu nasıl biliyor? Elindeki şeyin anahtar olduğunu söylüyor, tanıklar ise bıçak olduğunu anlatıyor.
Söyledikleri her şey çelişkili. Benim oğlumun orada can çekiştiğini biliyorlardı. Biri evine gidip duş aldı, diğeri de sokakta oğlumu arıyormuş gibi yaptı. 15 dakikada senaryo yazıp ona göre hareket ettiler."