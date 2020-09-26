ANA SAYFA
Eylül ayının son kampanyaları açıklandı! BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimler neler?
BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin eylül ayının son haftasına özel hazırladığı aktüel ürünler listesi sürprizlerle dolu. Kek pasta yapmayı severler için birbirinden muhteşem malzemeler bu katalogda birleştirildi. Öte yandan ev yemekleri çeşitleri de bu katalogda yer alıyor. BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.
Giriş Tarihi: 26.09.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 17:32
- 1
- 21
- 2
- 21
- 3
- 21
- 4
- 21
- 5
- 21