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Haberler Galeri Eylül ayının son kampanyaları açıklandı! BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimler neler?

Eylül ayının son kampanyaları açıklandı! BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimler neler?

BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu yayımlandı. BİM marketlerin eylül ayının son haftasına özel hazırladığı aktüel ürünler listesi sürprizlerle dolu. Kek pasta yapmayı severler için birbirinden muhteşem malzemeler bu katalogda birleştirildi. Öte yandan ev yemekleri çeşitleri de bu katalogda yer alıyor. BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu listesine sayfamızdan ulaşabilirsiniz.

Giriş Tarihi: 26.09.2020 17:29 Güncelleme Tarihi: 26.09.2020 17:32
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Eylül ayının son kampanyaları açıklandı! BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimler neler?

BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Her hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta da sürpriz ürünleri satışa çıkaracak olan BİM marketler, salı günü kampanyalarını müşterilerin beğenisine sundu. 29 Eylül'de raflarda yerini alacak aktüel ürünlere buradan ulaşabilirsiniz. İşte BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Eylül ayının son kampanyaları açıklandı! BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimler neler?
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Eylül ayının son kampanyaları açıklandı! BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimler neler?
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Eylül ayının son kampanyaları açıklandı! BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimler neler?
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Eylül ayının son kampanyaları açıklandı! BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu ile gelen indirimler neler?