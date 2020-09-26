BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu için bekleyiş sona erdi. Her hafta olduğu gibi önümüzdeki hafta da sürpriz ürünleri satışa çıkaracak olan BİM marketler, salı günü kampanyalarını müşterilerin beğenisine sundu. 29 Eylül'de raflarda yerini alacak aktüel ürünlere buradan ulaşabilirsiniz. İşte BİM 29 Eylül 2020 aktüel ürünler kataloğu...