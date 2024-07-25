25 Temmuz 2024, Perşembe
Eylem Tok Türkiye'ye gönderiliyor! ABD'li mahkemenin kararı ortaya çıktı: İşte gerekçeler...
Ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un ABD'de görülen davasında flaş bir gelişme yaşandı. Tok'un Türkiye'ye iadesi için süreç devam ederken, taslak karar yazıldığı öğrenildi. Karar metninde hakimin Türkiye'den gelen delilleri yeterli bulduğu belirtilirken, "Kaçak olan Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281'inci maddesine aykırı olarak delilleri yok etmek, saklamak ve değiştirmek; ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak suçluyu korumaktan Türkiye'ye iadesini onaylıyorum." ifadeleri kullanıldı.
Giriş: 25.07.2024 10:11 Güncelleme: 25.07.2024 10:12
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