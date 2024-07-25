Eylem Tok Türkiye’ye gönderiliyor! ABD’li mahkemenin kararı ortaya çıktı: İşte gerekçeler...

Taslak karar metninde, imzası olan kişilerin ayrıca mahkemenin yargılama ve iade işlemlerini yürütmeye yetkisi olduğu belirtilerek "Bu Mahkeme, Türkiye'nin Tok'un iadesi talebine cevaben ABD tarafından yapılan şikayet sonrasında 14 Haziran 2024 tarihinde bu bölgede bulunan ve tutuklanan Eylem Tok'u kişisel olarak yargılama yetkisine sahiptir. ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşması bu davayla ilgili tüm süreç içinde tam olarak yürürlükte ve geçerliydi. ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşmasındaki Madde 2 uyarınca, Tok'un yargılandığı ve yargılanmak üzere iadesinin talep edildiği suçları kapsamaktadır." ifadesi kullanıldı.