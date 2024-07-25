25 Temmuz 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

Eylem Tok Türkiye'ye gönderiliyor! ABD'li mahkemenin kararı ortaya çıktı: İşte gerekçeler...

Ehliyetsiz araç kullanarak Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok'un ABD'de görülen davasında flaş bir gelişme yaşandı. Tok'un Türkiye'ye iadesi için süreç devam ederken, taslak karar yazıldığı öğrenildi. Karar metninde hakimin Türkiye'den gelen delilleri yeterli bulduğu belirtilirken, "Kaçak olan Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281'inci maddesine aykırı olarak delilleri yok etmek, saklamak ve değiştirmek; ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak suçluyu korumaktan Türkiye'ye iadesini onaylıyorum." ifadeleri kullanıldı.

ahaber.com.tr
Giriş: 25.07.2024 10:11 Güncelleme: 25.07.2024 10:12
  • 1
  • 9
Eylem Tok Türkiye’ye gönderiliyor! ABD’li mahkemenin kararı ortaya çıktı: İşte gerekçeler...

Türkiye'nin gündemini sarsan Eylem Tok ve oğlu Timur Cihantimur hakkındaki dava ilgili yeni bir gelişme yaşandı.

İstanbul'da Oğuz Murat Aci'nin ölümüne neden olan kazaya karışan oğlu Timur Cihantimur'u ABD'ye kaçıran Eylem Tok, 11 Eylül'de hakim karşısına çıkacaktı.

  • 2
  • 9
Eylem Tok Türkiye’ye gönderiliyor! ABD’li mahkemenin kararı ortaya çıktı: İşte gerekçeler...

VOA'nın haberine göre, Massachusetts Bölge Başsavcı Yardımcısı Kristen A. Kearney, Eylem Tok'un 11 Eylül'de Boston'da yapılacak Türkiye'ye iadesiyle ilgili duruşması öncesinde, ABD Dışişleri Bakanlığı'nın iadeyi onaylaması için hazırladığı taslak karar metnini Hakim Donald Cabell'e sundu.

Taslak metninde Tok'un Türkiye'ye iade kararı gerekçeleriyle açıklandı.

  • 3
  • 9
Eylem Tok Türkiye’ye gönderiliyor! ABD’li mahkemenin kararı ortaya çıktı: İşte gerekçeler...

Uzmanlar, taslak kararın duruşmanın yapılacağı tarihten bir buçuk ay öncesinde kamuya açık bir ortamda paylaşılmış olmasını "sıradışı" olarak değerlendirdi.

Taslak karar metninde hakimin Türkiye'den gelen delilleri yeterli bulduğu belirtilerek, "Kaçak olan Eylem Tok'un Türk Ceza Kanunu'nun 281'inci maddesine aykırı olarak delilleri yok etmek, saklamak ve değiştirmek; ayrıca Türk Ceza Kanunu'nun 283. maddesine aykırı olarak suçluyu korumaktan Türkiye'ye iadesini onaylıyorum. ABD Dışişleri Bakanı tarafından iade ve teslim konusunda daha ayrıntılı karar verilinceye kadar kendisini bu süre içinde gözetim altında tutulması için adli kolluk güçlerine teslim ediyorum." ifadesi yer aldı.

  • 4
  • 9
Eylem Tok Türkiye’ye gönderiliyor! ABD’li mahkemenin kararı ortaya çıktı: İşte gerekçeler...

KAMUYA AÇIK BİR ŞEKİLDE PAYLAŞILDI
Başsavcı Yardımcısı Kearney'nin hazırladığı taslak karar metnini, ABD Adalet Sistemi Mahkeme Elektronik Kayıtlarının tutulduğu kamuya açık çevrimiçi sistem üzerinden paylaşıldı.

Tok ile ilgili hazırlanan taslak iade kararında şu ifadelere yer verildi:
"Mahkeme, 11 Eylül 2024 tarihinde yapılan bir iade duruşmasının özellikle Türkiye Cumhuriyeti tarafından sunulan tasdikli, onaylı belge ve delilleri, hem avukatların hem de savcının yaptığı karşılıklı savunma ve argümanlarını değerlendirdikten sonra aşağıdaki hususları tespit ederek, tasdik için ABD Dışişleri Bakanlığı'nın onayına sunmuştur."

  • 5
  • 9
Eylem Tok Türkiye’ye gönderiliyor! ABD’li mahkemenin kararı ortaya çıktı: İşte gerekçeler...

Taslak karar metninde, imzası olan kişilerin ayrıca mahkemenin yargılama ve iade işlemlerini yürütmeye yetkisi olduğu belirtilerek "Bu Mahkeme, Türkiye'nin Tok'un iadesi talebine cevaben ABD tarafından yapılan şikayet sonrasında 14 Haziran 2024 tarihinde bu bölgede bulunan ve tutuklanan Eylem Tok'u kişisel olarak yargılama yetkisine sahiptir. ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşması bu davayla ilgili tüm süreç içinde tam olarak yürürlükte ve geçerliydi. ABD ile Türkiye arasındaki suçluların iadesi anlaşmasındaki Madde 2 uyarınca, Tok'un yargılandığı ve yargılanmak üzere iadesinin talep edildiği suçları kapsamaktadır." ifadesi kullanıldı.