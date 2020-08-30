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30 Ağustos 2020, Pazar
Haberler Galeri Evlenme teklifi yangınla bitti! Genç kız teklifi kabul ettikten sonra...
Evlenme teklifi yangınla bitti! Genç kız teklifi kabul ettikten sonra...
Son dakika haberi... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dilek balonuyla sevgilisine evlenme teklifi yapan 1 kişi yangına sebep oldu.
Giriş Tarihi: 30.08.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 11:13