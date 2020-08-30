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Evlenme teklifi yangınla bitti! Genç kız teklifi kabul ettikten sonra...

Son dakika haberi... Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesinde dilek balonuyla sevgilisine evlenme teklifi yapan 1 kişi yangına sebep oldu.

Giriş Tarihi: 30.08.2020 11:00 Güncelleme Tarihi: 30.08.2020 11:13
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Evlenme teklifi yangınla bitti! Genç kız teklifi kabul ettikten sonra...

Yangın, Doğubayazıt ilçesine 7 kilometre uzaklıktaki İshak Paşa Sarayı yakınlarında meydana geldi. Kimliği henüz belirlenemeyen bir kişi sevdiği kıza İshak Paşa Sarayı yakınlarında evlenme teklifinde bulundu.

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Evlenme teklifi yangınla bitti! Genç kız teklifi kabul ettikten sonra...

Genç kızın teklifi kabul etmesinden sonra mum yakılarak havaya bıraktıkları dilek balonu Yemlihan Tan'a ait saman balyalarının yanına düşerek yangın çıkardı. Yangını fark eden çevredeki vatandaşlar Yemlihan Tan ile birlikte ahırlarda bulunan yaklaşık 400 adet büyük ve küçükbaş hayvanı tahliye etti. İtfaiyenin yangına müdahale ettiği olayda maddi hasar meydana gelirken, soruşturma başlatıldı.

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Evlenme teklifi yangınla bitti! Genç kız teklifi kabul ettikten sonra...

İşte en farklı ve ilginç evlenme teklifleri...

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Evlenme teklifi yangınla bitti! Genç kız teklifi kabul ettikten sonra...
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Evlenme teklifi yangınla bitti! Genç kız teklifi kabul ettikten sonra...