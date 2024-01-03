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Evinin duvarından gelen garip sesler arttı! Termal kamerayla bakınca şoka girdi

ABD'de yaşayan bir aile hayatının şokunu yaşadı! 50 yıldır oturdukları evin duvarından gelen garip sesler nedeniyle ekipleri çağırınca neye uğradıklarını şaşırdılar. Ekipler termal kamera ile gezdikleri evde sorunun kaynağını buldu. Duvarın arkasından gelen görüntüler adeta şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 03.01.2024 22:11 Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 22:11
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Evinin duvarından gelen garip sesler arttı! Termal kamerayla bakınca şoka girdi

ABD'de 50 yıldır yaşadıkları evde giderek çoğalan ses üzerine harekete geçen aile ekipleri eve çağırırken herkesi şoke eden bir olay meydana geldi.

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Evinin duvarından gelen garip sesler arttı! Termal kamerayla bakınca şoka girdi

Bartlett'in Arılara Fısıldayan Adamı David L. Glover, ABD'nin Orta Batı/Doğu bölgelerinde bal arısı kurtarma ve uzaklaştırma hizmetleri veriyor.

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Evinin duvarından gelen garip sesler arttı! Termal kamerayla bakınca şoka girdi

Arıları şehir içinde yuva yaptıkları yerden toplayan Glover, onları arıcılar için yeniden çoğaltmaya çalışıyor. 10 yıldır hizmet veren David L. Glover ilginç bulduğu hikayeleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor...

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Evinin duvarından gelen garip sesler arttı! Termal kamerayla bakınca şoka girdi

Arılara Fısıldayan Adam, son olarak bugüne kadar karşılaştığı en büyük arı kovanını nasıl duvarın içinden çıkardığını anlattı. Yıllar içinde evlerden oldukça büyük arı kovanları çıkardığını anlatan Glover geçtiğimiz hafta karşılaştığı en büyük arı kovanını yerinden çıkardığını söyledi.

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Evinin duvarından gelen garip sesler arttı! Termal kamerayla bakınca şoka girdi

50 yıldır evde giderek çoğalan sürünün sesini, evin sahiplerinden Stephen duymuş ve Arılara Fısıldayan Adam'dan yardım istemişti. Gelen ekip ilk önce termal kamera ile arı sürüsünün olduğu bölgeyi tespit etti. Termal kamera ile arıların toplandığı bölge hemen belli oldu.