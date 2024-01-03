HaberlerGaleriEvinin duvarından gelen garip sesler arttı! Termal kamerayla bakınca şoka girdi
Evinin duvarından gelen garip sesler arttı! Termal kamerayla bakınca şoka girdi
ABD'de yaşayan bir aile hayatının şokunu yaşadı! 50 yıldır oturdukları evin duvarından gelen garip sesler nedeniyle ekipleri çağırınca neye uğradıklarını şaşırdılar. Ekipler termal kamera ile gezdikleri evde sorunun kaynağını buldu. Duvarın arkasından gelen görüntüler adeta şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 03.01.2024 22:11Güncelleme Tarihi: 03.01.2024 22:11