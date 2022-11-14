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Evinin bodrumunda kendini ateşe verdi! Komşuları yetişip söndürdü

Son dakika haberine göre Elazığ'da evinin bodrum katında kendini yakan kadın, komşuları tarafından söndürüldü. Yaralanan kadın, tedavi altına alındı.

Giriş Tarihi: 14.11.2022 16:21
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Evinin bodrumunda kendini ateşe verdi! Komşuları yetişip söndürdü

Elazığ'da evinin bodrum katında kendini yakan kadın, komşuları tarafından söndürüldü. Yaralanan kadın, tedavi altına alındı.

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Evinin bodrumunda kendini ateşe verdi! Komşuları yetişip söndürdü

Olay, İzzetpaşa Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, ruhsal sıkıntıları olduğu öğrenilen K.A., evde kimse olmadığı sırada bodrum kata inerek kendi ateşe verdi.

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Evinin bodrumunda kendini ateşe verdi! Komşuları yetişip söndürdü

Durumu fark eden komşuları, müdahale ederek kadını söndürdü. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

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Evinin bodrumunda kendini ateşe verdi! Komşuları yetişip söndürdü

Yaralı kadın, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

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Evinin bodrumunda kendini ateşe verdi! Komşuları yetişip söndürdü

Polis ekipleri olayla ilgili inceleme yaptı.