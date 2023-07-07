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Evini boyatmak isteyen kadın dehşeti yaşadı! 112'yi aradı özgür kaldı | Korku dolu anlarını anlattı

Fabrika çalışanı Özlem Şin (36), eşinden boşandıktan sonra Pendik'te iki çocuğuyla birlikte bir evde kalmaya başladı. Daireyi boyatmak isteyince, aynı mahallede oturan eski iş arkadaşı Recep Sazak ile anlaştı. Boyacının tacizine uğrayan Şin, bıçakla saldırganı öldürdü. Genç kadının 112 Acil'le konuşması davanın seyrini değiştirdi. Nefsi müdafaa ile kendisine hem fiziksel hem cinsel saldırıda bulunan arkadaşını öldürüp beraat ve tahliye olan Özlem Şin korku dolu anları anlattı.

Sabah
Giriş Tarihi: 07.07.2023 09:05
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Evini boyatmak isteyen kadın dehşeti yaşadı! 112’yi aradı özgür kaldı | Korku dolu anlarını anlattı

İstanbul Pendik'te evini boyatmak için anlaştığı arkadaşının bıçak tehdidi ile bağlayıp cinsel saldırıda bulunduğu Özlem Şin, nefsi müdafaayla saldırganı öldürdü. Müebbet hapis cezasıyla yargılanıp 14 ayın sonunda beraat edip tahliye olan Şin yaşadıklarını SABAH'a anlattı.

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Evini boyatmak isteyen kadın dehşeti yaşadı! 112’yi aradı özgür kaldı | Korku dolu anlarını anlattı

"HAFIZAMI SİLMEK İSTİYORUM"
Anlattıklarının içinde geçmişi, geleceği vardı. Anlattıklarında unutmaya çalıştığı o karanlık gece yoktu. Kabus gecesinden önce bir fabrikada personel olarak çalışan, hayatını kendi başına idame ettiren, çok sosyal ve özgüveni yüksek, kendine güvenen bir kadın olduğunu söyledi Özlem Şin.

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Evini boyatmak isteyen kadın dehşeti yaşadı! 112’yi aradı özgür kaldı | Korku dolu anlarını anlattı

Olay gününü konuşmak, hatırlamak dahi istemeyen genç kadın, duruma dair hislerini çarpıcı bir cümleye sığdırmaya çalıştı. "Hafızamı silmek istiyorum" diyerek...

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Evini boyatmak isteyen kadın dehşeti yaşadı! 112’yi aradı özgür kaldı | Korku dolu anlarını anlattı

"BİR GECEDE HAYATIM ALT ÜST OLDU"
Parmaklıklar ardındaki 14 ayda hayata nasıl tutunduğunu anlatan iki kız çocuğu annesi Özlem Şin, "Allah kimseyi orayla terbiye etmesin. Orası anlatılacak bir yer değil.

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Evini boyatmak isteyen kadın dehşeti yaşadı! 112’yi aradı özgür kaldı | Korku dolu anlarını anlattı

Benim için daha zordu. Gerçek suçluların gideceği bir yerdi ama benim için değildi. Bir gecede hayatım alt üst oldu. Beni orada çocuklarım hayata tutturdu. 'Anne senden başka kimsemiz yok' dediler.