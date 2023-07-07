HaberlerGaleriEvini boyatmak isteyen kadın dehşeti yaşadı! 112'yi aradı özgür kaldı | Korku dolu anlarını anlattı
Evini boyatmak isteyen kadın dehşeti yaşadı! 112'yi aradı özgür kaldı | Korku dolu anlarını anlattı
Fabrika çalışanı Özlem Şin (36), eşinden boşandıktan sonra Pendik'te iki çocuğuyla birlikte bir evde kalmaya başladı. Daireyi boyatmak isteyince, aynı mahallede oturan eski iş arkadaşı Recep Sazak ile anlaştı. Boyacının tacizine uğrayan Şin, bıçakla saldırganı öldürdü. Genç kadının 112 Acil'le konuşması davanın seyrini değiştirdi. Nefsi müdafaa ile kendisine hem fiziksel hem cinsel saldırıda bulunan arkadaşını öldürüp beraat ve tahliye olan Özlem Şin korku dolu anları anlattı.