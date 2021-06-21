21 Haziran 2021, Pazartesi
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Evine araçla dönmek yerine paraşütü tercih ediyor! "Yarasa adam" sıra dışı hayatıyla herkesi şaşkına çevirdi
Muğla Fethiye'de 1965 rakımlı Babadağ'da kurulu teleferik tesislerinin genel müdürü Cengiz Koçak sıra dışı yaşamıyla dikkat çekiyor. Koçak alışıla geldiği gibi evine araçla dönmek yerine paraşütü tercih ediyor. Görenleri oldukça şaşırtan Koçak "Akşam eve giderken yamaç paraşütü ile havalanıp wingsuit atlayışı yapıyorum. Yaklaşık 2 bin metrelik yükseklikten atladıktan sonra 3-4 dakikada yere iniyorum." ifadelerini kullandı.
Giriş Tarihi: 21.06.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 13:02
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