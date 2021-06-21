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Haberler Galeri Evine araçla dönmek yerine paraşütü tercih ediyor! "Yarasa adam" sıra dışı hayatıyla herkesi şaşkına çevirdi

Evine araçla dönmek yerine paraşütü tercih ediyor! "Yarasa adam" sıra dışı hayatıyla herkesi şaşkına çevirdi

Muğla Fethiye'de 1965 rakımlı Babadağ'da kurulu teleferik tesislerinin genel müdürü Cengiz Koçak sıra dışı yaşamıyla dikkat çekiyor. Koçak alışıla geldiği gibi evine araçla dönmek yerine paraşütü tercih ediyor. Görenleri oldukça şaşırtan Koçak "Akşam eve giderken yamaç paraşütü ile havalanıp wingsuit atlayışı yapıyorum. Yaklaşık 2 bin metrelik yükseklikten atladıktan sonra 3-4 dakikada yere iniyorum." ifadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 21.06.2021 13:02 Güncelleme Tarihi: 21.06.2021 13:02
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Evine araçla dönmek yerine paraşütü tercih ediyor! Yarasa adam sıra dışı hayatıyla herkesi şaşkına çevirdi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki 1965 rakımlı Babadağ'da kurulu teleferik tesislerinin genel müdürü Cengiz Koçak, mesai bitiminde evine görev yaptığı zirveden Ölüdeniz manzarası eşliğinde wingsuit ile süzülerek gitmesiyle ilgi çekiyor.

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Evine araçla dönmek yerine paraşütü tercih ediyor! Yarasa adam sıra dışı hayatıyla herkesi şaşkına çevirdi

Askeri öğrenciyken 1991'de uçaktan atlayışlar yaparak paraşütçülüğe başlayan Koçak, Kayseri 1'inci Komando Tugayı'nda astsubay olarak görev yaptığı sırada serbest paraşütçü oldu.

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Evine araçla dönmek yerine paraşütü tercih ediyor! Yarasa adam sıra dışı hayatıyla herkesi şaşkına çevirdi

Emekliliğinin ardından 2011 yılında Base jump (serbest düşüş) sporuyla ilgilenmeye başlayan Koçak, ABD'nin Kaliforniya eyaletinde aldığı eğitimle Türkiye'de wingsuit (özel kıyafetle yarasa adam uçuşu) sporcusu olma özelliğini elde etti.

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Evine araçla dönmek yerine paraşütü tercih ediyor! Yarasa adam sıra dışı hayatıyla herkesi şaşkına çevirdi

Türk Silahlı Kuvvetleri ve milli takım adına yarışmalara katılan ve bu alanda ulusal ve uluslararası birçok başarı elde eden Koçak, çevresinde "yarasa adam" olarak tanındı.

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Evine araçla dönmek yerine paraşütü tercih ediyor! Yarasa adam sıra dışı hayatıyla herkesi şaşkına çevirdi

Wingsuit base jump için keşfettiği yeni atlayış noktaları ve atlayışlarla ün kazanan Koçak, 20 gün önce Babadağ Teleferik'te genel müdür olarak işe başladı.