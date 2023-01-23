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Evin duvarından gelen sesler giderek arttı 🏠 Termal kamera ile baktıklarında gözlerine inanamadılar 🎥

ABD'de yaşayan bir aile 50 yıldır oturdukları evde giderek çoğalan ses üzerine harekete geçerek ekipleri çağırdı. Eve gelen ekipler sesin kaynağını tespit etmek için termal kamera ile sorunun kaynağını buldu. Duvarın arkasından çıkan görüntü şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 23.01.2023 11:48 Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 12:06
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Evin duvarından gelen sesler giderek arttı 🏠 Termal kamera ile baktıklarında gözlerine inanamadılar 🎥

ABD'de 50 yıldır yaşadıkları evde giderek çoğalan ses üzerine harekete geçen aile ekipleri eve çağırırken herkesi şoke eden bir olay meydana geldi.

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Evin duvarından gelen sesler giderek arttı 🏠 Termal kamera ile baktıklarında gözlerine inanamadılar 🎥

Bartlett'in Arılara Fısıldayan Adamı David L. Glover, ABD'nin Orta Batı/Doğu bölgelerinde bal arısı kurtarma ve uzaklaştırma hizmetleri veriyor.

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Evin duvarından gelen sesler giderek arttı 🏠 Termal kamera ile baktıklarında gözlerine inanamadılar 🎥

Arıları şehir içinde yuva yaptıkları yerden toplayan Glover, onları arıcılar için yeniden çoğaltmaya çalışıyor. 10 yıldır hizmet veren David L. Glover ilginç bulduğu hikayeleri sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor...

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Evin duvarından gelen sesler giderek arttı 🏠 Termal kamera ile baktıklarında gözlerine inanamadılar 🎥

Arılara Fısıldayan Adam, son olarak bugüne kadar karşılaştığı en büyük arı kovanını nasıl duvarın içinden çıkardığını anlattı. Yıllar içinde evlerden oldukça büyük arı kovanları çıkardığını anlatan Glover geçtiğimiz hafta karşılaştığı en büyük arı kovanını yerinden çıkardığını söyledi.

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Evin duvarından gelen sesler giderek arttı 🏠 Termal kamera ile baktıklarında gözlerine inanamadılar 🎥

50 yıldır evde giderek çoğalan sürünün sesini, evin sahiplerinden Stephen duymuş ve Arılara Fısıldayan Adam'dan yardım istemişti. Gelen ekip ilk önce termal kamera ile arı sürüsünün olduğu bölgeyi tespit etti. Termal kamera ile arıların toplandığı bölge hemen belli oldu.