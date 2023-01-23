HaberlerGaleriEvin duvarından gelen sesler giderek arttı 🏠 Termal kamera ile baktıklarında gözlerine inanamadılar 🎥
Evin duvarından gelen sesler giderek arttı 🏠 Termal kamera ile baktıklarında gözlerine inanamadılar 🎥
ABD'de yaşayan bir aile 50 yıldır oturdukları evde giderek çoğalan ses üzerine harekete geçerek ekipleri çağırdı. Eve gelen ekipler sesin kaynağını tespit etmek için termal kamera ile sorunun kaynağını buldu. Duvarın arkasından çıkan görüntü şaşkına çevirdi.
Giriş Tarihi: 23.01.2023 11:48Güncelleme Tarihi: 23.01.2023 12:06