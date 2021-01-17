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17 Ocak 2021, Pazar
ANA SAYFA Haberler Galeri Eve giren dev piton kediyi canlı canlı yuttu! Dehşete düşüren görüntüler Eve giren dev piton kediyi canlı canlı yuttu! Dehşete düşüren görüntüler Tayland'ın Pathum Thani şehrinde tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Eve giren 7 metrelik piton kediyi canlı canlı yuttu. 59 yaşındaki Saowarak Charoen'nin ihbarının üzerine olay yerine gelen ekipler büyük bir şok yaşadı. İşte o anlar... Giriş Tarihi: 17.01.2021 01:14 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 01:17
Tayland'ın Pathum Thani şehrinde yaşayan 59 yaşındaki Saowarak Charoen evine 7 metrelik bir Pitonun girdiğini fark edince hemen polisi arayarak yardım istedi. Hayvan kurtarma ekipleriyle birlikte olay yerine gelen polisler dev yılanı evden çıkardı. Yılanın midesinin dolu olduğunu fark eden ekipler yılanı kusturarak midesinden kediyi çıkarttı. İşte o anlar...
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