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Eve giren dev piton kediyi canlı canlı yuttu! Dehşete düşüren görüntüler

Tayland'ın Pathum Thani şehrinde tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Eve giren 7 metrelik piton kediyi canlı canlı yuttu. 59 yaşındaki Saowarak Charoen'nin ihbarının üzerine olay yerine gelen ekipler büyük bir şok yaşadı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 17.01.2021 01:14 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 01:17
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Eve giren dev piton kediyi canlı canlı yuttu! Dehşete düşüren görüntüler
Tayland'ın Pathum Thani şehrinde yaşayan 59 yaşındaki Saowarak Charoen evine 7 metrelik bir Pitonun girdiğini fark edince hemen polisi arayarak yardım istedi. Hayvan kurtarma ekipleriyle birlikte olay yerine gelen polisler dev yılanı evden çıkardı. Yılanın midesinin dolu olduğunu fark eden ekipler yılanı kusturarak midesinden kediyi çıkarttı. İşte o anlar...
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Eve giren dev piton kediyi canlı canlı yuttu! Dehşete düşüren görüntüler
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Eve giren dev piton kediyi canlı canlı yuttu! Dehşete düşüren görüntüler
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Eve giren dev piton kediyi canlı canlı yuttu! Dehşete düşüren görüntüler
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Eve giren dev piton kediyi canlı canlı yuttu! Dehşete düşüren görüntüler