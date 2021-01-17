Eve giren dev piton kediyi canlı canlı yuttu! Dehşete düşüren görüntüler

Tayland'ın Pathum Thani şehrinde tüyleri diken diken eden bir olay yaşandı. Eve giren 7 metrelik piton kediyi canlı canlı yuttu. 59 yaşındaki Saowarak Charoen'nin ihbarının üzerine olay yerine gelen ekipler büyük bir şok yaşadı. İşte o anlar...

Giriş Tarihi: 17.01.2021 01:14 Güncelleme Tarihi: 17.01.2021 01:17 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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