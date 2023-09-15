Evde pratik ramen yapımı | Japon mutfağının damak çatlatan tarifini sofranıza taşıyın!

Yapılış:

🍨Tavukları bir tencereye alın ve üzerine 2 su bardağı su ekleyin. Sarımsak, zencefil, yeşil soğan ve tuzu da ilave ederek tavukları yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika kaynatın.

🍨Tavuklar haşlandıktan sonra suyun içinden çıkarın ve didikleyin ya da istediğiniz şekilde kesin.

🍨Tavuk suyunu süzgeçten geçirin ve başka bir tencereye alın. Suyun içine soya sosu ve susam yağını ekleyin. Bu karışımı yaklaşık 15 dakika kaynatın.

🍨Başka bir tencerede 2 su bardağı su kaynatın. Kaynamaya başlayınca ramenleri veya noodle'ları ekleyin ve kabartma tozunu ilave edin. Ramenler yumuşayana kadar pişirin. Ardından ramenleri süzgeçten geçirin ve derin bir kaseye alın.

🍨Ramenin üzerine, kaynayan tavuklu sosta birkaç kepçe ekleyin.