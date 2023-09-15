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Evde pratik ramen yapımı | Japon mutfağının damak çatlatan tarifini sofranıza taşıyın!

Ramen, Asya mutfağının önemli bir lezzeti olarak tanınır ve özellikle erişteli çorbasıyla bilinir. Bu lezzetli yemek, pratik hazırlanışıyla dikkat çeker ve ev mutfağında kolayca yapılabilir. Ramenin çekici tarafı, kişisel zevklere göre özelleştirilebilir olmasıdır; bu nedenle herkes kendi damak tadına uygun bir tarif bulabilir. Japon mutfağının damak çatlatan tarifini sofranıza taşıyın...

ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.09.2023 11:22 Güncelleme Tarihi: 15.09.2023 11:22
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Evde pratik ramen yapımı | Japon mutfağının damak çatlatan tarifini sofranıza taşıyın!

Asya mutfağının sevilen lezzeti ramen, görünüşü ve lezzetiyle birçok ülkede popülerdir ve Türkiye'de de tadılmaya değer bir yemek olarak kabul edilir. Ramen, restoranlarda veya hazır paketler halinde satın alınabilse de, evde kolayca hazırlanabilecek pratik bir tarife sahiptir. İşte evde pratik ramen tarifi...

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Evde pratik ramen yapımı | Japon mutfağının damak çatlatan tarifini sofranıza taşıyın!

Malzemeler:

🍜400 gram tavuk
🍜1 paket ramen ya da noodle
🍜2 yemek kaşığı soya sosu
🍜1 tatlı kaşığı rendelenmiş taze zencefil
🍜2 adet yumurta
🍜4-5 dal taze soğan
🍜2 diş sarımsak
🍜1/2 çay kaşığı kabartma tozu
🍜1 yemek kaşığı susam yağı
🍜1 çay kaşığı tuz

Üzeri için:

🍜4-5 dal taze soğan (sadece yeşil kısımları kullanılacak)
🍜100 gram soya filizi

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Evde pratik ramen yapımı | Japon mutfağının damak çatlatan tarifini sofranıza taşıyın!

Yapılış:

🍨Tavukları bir tencereye alın ve üzerine 2 su bardağı su ekleyin. Sarımsak, zencefil, yeşil soğan ve tuzu da ilave ederek tavukları yumuşayana kadar yaklaşık 30 dakika kaynatın.

🍨Tavuklar haşlandıktan sonra suyun içinden çıkarın ve didikleyin ya da istediğiniz şekilde kesin.

🍨Tavuk suyunu süzgeçten geçirin ve başka bir tencereye alın. Suyun içine soya sosu ve susam yağını ekleyin. Bu karışımı yaklaşık 15 dakika kaynatın.

🍨Başka bir tencerede 2 su bardağı su kaynatın. Kaynamaya başlayınca ramenleri veya noodle'ları ekleyin ve kabartma tozunu ilave edin. Ramenler yumuşayana kadar pişirin. Ardından ramenleri süzgeçten geçirin ve derin bir kaseye alın.

🍨Ramenin üzerine, kaynayan tavuklu sosta birkaç kepçe ekleyin.

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Evde pratik ramen yapımı | Japon mutfağının damak çatlatan tarifini sofranıza taşıyın!

🍨Üzerine haşlanmış yumurta, taze soğan ve haşlanmış tavuk parçalarını ekleyin. İsteğe bağlı olarak soya filizleri ile süsleyerek servis edebilirsiniz.

🍨Bu pratik ramen tarifiyle lezzetli bir Asya çorbası hazırlayabilirsiniz. Afiyet olsun!