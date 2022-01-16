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Evde kebap şiş nasıl yapılır? Kebap sevenleri yakından ilgilendiren yöntem! İşte mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler

Pratik yöntemler hayatımızı kolaylaştırıyor. Mutfakta ise bu yöntemlere daha çok ihtiyaç duyuluyor. Peki mutfakta hayatımızı kolaylaştıracak pratik bilgiler neler? Saç kurutma makinesinden pet şişeye kadar farklı malzemeler de kullanılabiliyor. İşte mutfaktaki işinizi kolaylaştıracak pratik yöntemler…

A Haber
Giriş Tarihi: 16.01.2022 11:15 Güncelleme Tarihi: 16.01.2022 11:16
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Evde kebap şiş nasıl yapılır? Kebap sevenleri yakından ilgilendiren yöntem! İşte mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler

Ev hanımları günlerinin büyük bir çoğunluğunu mutfakta geçiriyor. Hal böyle olunca mutfaktaki pratik bilgiler de oldukça önem taşıyor. Peki nedir bu yöntemler? A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Evde kebap şiş nasıl yapılır? Kebap sevenleri yakından ilgilendiren yöntem! İşte mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler

Fikret Usta, yemek yaparken birçok insana yardımcı olacak pratik yöntemleri tek tek anlattı.

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Evde kebap şiş nasıl yapılır? Kebap sevenleri yakından ilgilendiren yöntem! İşte mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler

- Çok basit hareketlerle çok güzel işler çıkartabiliyoruz.

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Evde kebap şiş nasıl yapılır? Kebap sevenleri yakından ilgilendiren yöntem! İşte mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler

Örneğin domates. Çok fazla bıçak kullandığımız için parmağımızı kesme ihtimalimiz çok yüksek olabiliyor.

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Evde kebap şiş nasıl yapılır? Kebap sevenleri yakından ilgilendiren yöntem! İşte mutfakta hayatınızı kolaylaştıracak pratik bilgiler

Bunu çok basit iki çatal yardımıyla elimizi kesmeden çok kolay bir şekilde domatesimizi eşit bir şekilde doğrayabiliyoruz.