Evde her şey kül olurken Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı!

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde müstakil ev çıkan yangında kullanılamaz hale gelirken Kur'an-ı Kerim'in sayfaları yanmadı Yangın, Gebze ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil bir evde yangın çıktı. Yangının rüzgarla kısa sürede büyümesiyle ev bir anda alevlere teslim oldu. Alevleri gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Ekiplerin çalışmalarının ardından yangın kısa sürede söndürüldü. Yangında müstakil ev ve evdeki eşyaların neredeyse tamamı kullanılamaz hale gelirken, Kur'an-ı Kerim'in alevlerin arasından sağlam çıkması ise dikkat çekti.

Giriş Tarihi: 25.05.2021 22:28 Güncelleme Tarihi: 25.05.2021 22:28 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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