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Evde çıkan esrarengiz yangınlar kabusları olmuştu! Nedeni belli oldu
Konya'da, 65 yaşındaki Hatice Aslan ile kızı Duha Aslantaş'ın yaşadığı evde kendiliğinden çıktığı öne sürülen yangınlarla ilgili olarak konuşan Uzman Pedagog Duygu Ayhan, olayın psikolojik bir boyutu olabileceğini belirterek, "Yangın çıkarma hastalığı var. Muhakkak tedavi edilmesi gerekir. Ufak yangınlar ilerleyen zamanlarda daha büyük yangınlara yol açabilir" dedi.
Giriş Tarihi: 12.05.2020 10:54Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 10:56