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Evde çıkan esrarengiz yangınlar kabusları olmuştu! Nedeni belli oldu

Konya'da, 65 yaşındaki Hatice Aslan ile kızı Duha Aslantaş'ın yaşadığı evde kendiliğinden çıktığı öne sürülen yangınlarla ilgili olarak konuşan Uzman Pedagog Duygu Ayhan, olayın psikolojik bir boyutu olabileceğini belirterek, "Yangın çıkarma hastalığı var. Muhakkak tedavi edilmesi gerekir. Ufak yangınlar ilerleyen zamanlarda daha büyük yangınlara yol açabilir" dedi.

Giriş Tarihi: 12.05.2020 10:54 Güncelleme Tarihi: 12.05.2020 10:56
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Evde çıkan esrarengiz yangınlar kabusları olmuştu! Nedeni belli oldu

Meram ilçesi Ayanbey Mahallesi'nde bulunan tek katlı evde, eşinden ayrıldıktan sonra kızı Duha Aslantaş ile birlikte yaşayan Hatice Aslan'ın evinde, iddiaya göre eşyalar kendiliğinden tutuşarak yanmaya başladı. Yaklaşık 1 aydır farklı zamanlarda çıkan yangınlardan 3'ü itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

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Evde çıkan esrarengiz yangınlar kabusları olmuştu! Nedeni belli oldu

BİR YANGININ NEDENİ ANLAŞILAMADI

Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri hazırladıkları raporda, yangınlardan birinin nedeninin anlaşılamadığ, birinin nargile ateşinin korundan, diğerinin de biri tarafından yakılmak suretiyle çıktığı ifade edildi.

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Evde çıkan esrarengiz yangınlar kabusları olmuştu! Nedeni belli oldu

Yangınlarla ilgisi olabileceği yönünde şüphelenilen Duhu Aslantaş, ilk olarak 1 yıl önce, son olarak da 1,5 ay önce psikoloğa gittiğini, herhangi bir rahatsızlığının bulunmadığının söylendiğini ileri sürdü.

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Evde çıkan esrarengiz yangınlar kabusları olmuştu! Nedeni belli oldu

Uyku düzeni için ilaç verildiğini anlatan Duha Aslantaş, yangınları kendisinin çıkarmadığını savundu.

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Evde çıkan esrarengiz yangınlar kabusları olmuştu! Nedeni belli oldu

Duha Aslantaş, "Ben yangın çıkardığımı pek düşünmüyorum. Ben bu odada otururken diğer odada yangın çıkıyordu. Ben o odaya hiç gitmiyordum. Annemde görüyordu, bunları annemde biliyor. Benim üzerimdeki hırkam bile yanmıştı" dedi.