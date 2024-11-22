22 Kasım 2024, Cuma
Evde başladı, Türkiye’nin her köşesine ulaştı: Yoğun talep görüyor, siparişlere yetişemiyor!
Bayburtlu ev hanımı Emine Makili, coğrafi işaret tescilli tarhun bitkisini geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden tarhanayla birleştirerek eşsiz bir ürün ortaya çıkardı. Kendi evinde hobi olarak başladığı bu iş, kısa sürede yoğun talep gören bir girişime dönüştü. Türkiye'nin her yerinde ilgi gören Makili'ye sipariş yağıyor.
Giriş Tarihi: 22.11.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:43