Evde başladı, Türkiye’nin her köşesine ulaştı: Yoğun talep görüyor, siparişlere yetişemiyor!

Sosyal Medya ile İşi Büyüdü

Sosyal medya üzerinden tanıtımlar yaparak ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı başaran Makili, sadece tarhana değil kemik suyu, börek ve baklava gibi geleneksel lezzetler de üretiyor. Özellikle ilikli kemik suyuna olan yoğun ilgiden memnuniyetle bahseden Makili, "İlikli kemik suyu kolajen olduğu için şu sıralar çok tutuldu. Malum hastalıklar aldı başını gidiyor, insanlar ilikli kemik suyuna çok yoğun ilgi gösteriyor." diyerek konuştu.

Elinden geldiği kadar çocuklarına destek olduğunu belirten Makili, "Boş durmaktansa çalışıyorum. Çalışmak, hamurla uğraşmak çok iyi geliyor" dedi.

Siparişlere Talepler Yoğun

Özellikle Eylül ve Ekim aylarında sipariş taleplerinin yoğunlaştığını belirten Makili, "Bu dönemlerde siparişlere yetişemediğim oluyor. Eylül-Ekim gibi bayağı yoğun oluyor. Parasından ziyade Bayburt'umuza böyle bir katkıda bulunduysam çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.