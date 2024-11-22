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Evde başladı, Türkiye’nin her köşesine ulaştı: Yoğun talep görüyor, siparişlere yetişemiyor!

Bayburtlu ev hanımı Emine Makili, coğrafi işaret tescilli tarhun bitkisini geleneksel Türk mutfağının vazgeçilmez lezzetlerinden tarhanayla birleştirerek eşsiz bir ürün ortaya çıkardı. Kendi evinde hobi olarak başladığı bu iş, kısa sürede yoğun talep gören bir girişime dönüştü. Türkiye'nin her yerinde ilgi gören Makili'ye sipariş yağıyor.

Giriş Tarihi: 22.11.2024 11:43 Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 11:43
Evde başladı, Türkiye’nin her köşesine ulaştı: Yoğun talep görüyor, siparişlere yetişemiyor!

Emine Makili'nin tarhana yapım süreci tamamen doğal ve geleneksel yöntemlere dayanıyor. İşe önce keçi sütünden ev yapımı yoğurt mayalayarak başlayan Makili, süzme yoğurdu hazırladıktan sonra köylerden temin ettiği organik sebzelerle karışımı hazırlıyor. Bu karışıma coğrafi işaret tescilli tarhun bitkisini ekleyerek tarhanasına özel bir aroma kazandırıyor. Tarhananın fermente olması için 21 gün boyunca sabah akşam yoğuruyor.

Evde başladı, Türkiye’nin her köşesine ulaştı: Yoğun talep görüyor, siparişlere yetişemiyor!

Tarhunlu Tarhana Çok Sevildi

Tarhunlu tarhananın yanı sıra birçok ev yemeği de yapıp satıyor. 3 yıldır işi ticarete döken Makili, Bayburt tarhanasını Dünya'ya tanıtmak amacıyla bu işe başladığını belirtiyor.

Tarhunlu tarhanasının herkes tarafından çok beğenildiğini vurgulayan Makili, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Tarhana işine ilk önce evde çocuklarıma yaparak başladım. Sonra arkadaşlarım çok beğendiler, çok sevdiler ve bir anda bu iş ticarete döküldü. Tarhana yapmaya başlamadan evvel, 3 sene önce ne yapabilirim diye düşündüm. Bayburt'ta tarhana yok, bizim tarhana kültürümüz yok çünkü sebze yoktu, önceden bu kadar sebze yetiştirmiyorduk. Ben de ne yapabilirim diye düşünmeye devam ederken meşhur tarhunumuz aklıma geldi. Tarhundan bir tarhana yapayım dedim. Bayburt'umuz küçük ama gerçekten her şehirde, her ülkede Bayburtlu var. Bayburt'umuzu bu şekilde tanıtmak istedim ve tarhunlu tarhana çok sevildi, çok beğenildi. 3 çeşit tarhana yapıyorum; tarhunlu tarhana, sade tarhana ve keçi yoğurtlu. Kendim keçi sütü alıp mayalıyorum. Süzdürdükten sonra malzemeye katıp harmanlıyorum. 21 gün boyunca sabah akşam fermente olana kadar bekliyorum sonra kurutup, müşterilerime veriyorum"

Evde başladı, Türkiye’nin her köşesine ulaştı: Yoğun talep görüyor, siparişlere yetişemiyor!

Sosyal Medya ile İşi Büyüdü

Sosyal medya üzerinden tanıtımlar yaparak ürünlerini daha geniş kitlelere ulaştırmayı başaran Makili, sadece tarhana değil kemik suyu, börek ve baklava gibi geleneksel lezzetler de üretiyor. Özellikle ilikli kemik suyuna olan yoğun ilgiden memnuniyetle bahseden Makili, "İlikli kemik suyu kolajen olduğu için şu sıralar çok tutuldu. Malum hastalıklar aldı başını gidiyor, insanlar ilikli kemik suyuna çok yoğun ilgi gösteriyor." diyerek konuştu.

Elinden geldiği kadar çocuklarına destek olduğunu belirten Makili, "Boş durmaktansa çalışıyorum. Çalışmak, hamurla uğraşmak çok iyi geliyor" dedi.

Siparişlere Talepler Yoğun

Özellikle Eylül ve Ekim aylarında sipariş taleplerinin yoğunlaştığını belirten Makili, "Bu dönemlerde siparişlere yetişemediğim oluyor. Eylül-Ekim gibi bayağı yoğun oluyor. Parasından ziyade Bayburt'umuza böyle bir katkıda bulunduysam çok mutlu oldum" ifadelerini kullandı.