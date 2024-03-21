Ev sahibinin acımasız saldırısı! Kiracısına dehşeti böyle yaşattı

İstanbul'da kira fiyatlarının artmasının ardından ev sahipleri az bulduğu kiralarını artırmak veya kiracılarını evden çıkarmak için türlü türlü oyunlar oynamaya devam ediyor. Sarıyer'de evinde oturan kiracısını çıkarmak için çabalayan ev sahibi kiracısının evinin kapısını sökerek ikametine girdi.

Mehmet Karataş ahaber.com.tr Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 09:09 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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