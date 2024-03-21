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Ev sahibinin acımasız saldırısı! Kiracısına dehşeti böyle yaşattı

İstanbul'da kira fiyatlarının artmasının ardından ev sahipleri az bulduğu kiralarını artırmak veya kiracılarını evden çıkarmak için türlü türlü oyunlar oynamaya devam ediyor. Sarıyer'de evinde oturan kiracısını çıkarmak için çabalayan ev sahibi kiracısının evinin kapısını sökerek ikametine girdi.

Mehmet Karataş ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 21.03.2024 09:09 Güncelleme Tarihi: 21.03.2024 09:09
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Ev sahibinin acımasız saldırısı! Kiracısına dehşeti böyle yaşattı
İstanbul'da kira fiyatlarının artmasının ardından ev sahipleri az bulduğu kiralarını artırmak için hali hazırda bulunan kiracılarını evden çıkarmak için türlü türlü işler yapmaya devam ediyor. Sarıyer'de evinde oturan kiracısını çıkarmak için çabalayan ev sahibi kiracısının evinin kapısını sökerek ikametine girdi.
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Ev sahibinin acımasız saldırısı! Kiracısına dehşeti böyle yaşattı
Olay 12 Mart tarihinde meydana geldi. 4 yıldır Sarıyer'de bulunan ikamette kiracı olarak oturan 31 yaşındaki Timur S., kira konusunda ev sahibiyle tartışmaya başladı.
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Ev sahibinin acımasız saldırısı! Kiracısına dehşeti böyle yaşattı

KİRACISINI EVDEN ÇIKARMAK İÇİN DARP ETTİ

Kira kontratının bitmemesine rağmen evden çıkarılmak istenen genç adam ev sahibinin hukuk dışı davranışta bulunduğunu belirterek evde oturmaya devam etti.

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Ev sahibinin acımasız saldırısı! Kiracısına dehşeti böyle yaşattı
Kiracısını çıkaramadığı için öfkelenen ev sahipleri Selim E., ve Eyüp E., genç adama evden çıkması için tehditler savurarak, 'Köpeklerini zehirleyeceğim, seni öldüreceğim, annenin yanına gömeceğim' şeklinde söylemlerde bulundu. Kiracılarının evi terk etmediğine sinirlenen ev sahipleri genç adamı darp etti.
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Ev sahibinin acımasız saldırısı! Kiracısına dehşeti böyle yaşattı

KÖPEĞİ DARP EDİP, KAPIYI SÖKTÜLER

Olay günü genç adamın ikametine gelen Selim E., ve Eyüp E., bahçe kapısını yerinden sökerek eve girdi.