Ev sahibi kiracı kavgasında kan aktı! Biri katil oldu
İstanbul Kağıthane'de bir kiracı, evden çıkmasını söylediği için tartıştığı ev sahibini çıkan kavgada tabancayla göğsünden vurdu. Ağır yaralanan talihsiz adam hastanede yaşamını yitirdi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği, katil zanlısı kiracıyı cinayette kullandığı tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.
Giriş Tarihi: 14.06.2022
00:00 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022
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Olay, saat 19.30 sularında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kiracı Hamza C. ile 55 yaşındaki ev sahibi Şenel Tombul arasında bir süredir kira bedeli sebebiyle tartışma yaşanıyordu.
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"ÇIKMAYACAĞIM" DEDİ KAVGA BAŞLADI
Kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüştü.
GÖĞSÜNE 2 EL ATEŞ ETTİ
İddiaya göre, tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu silahını çeken Hamza C., ev sahibi Tombul'u göğsünden 2 kez vurdu.
TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI
Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan adamı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şenel Tombul'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.
Hemen ameliyata alınan Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.
KAĞITHANE EMNİYETİ YAKALADI Olayın ardından kısa sürede gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Hamza C.'yi sokakta olay yerinde kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı.