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Ev sahibi kiracı kavgasında kan aktı! Biri katil oldu

İstanbul Kağıthane'de bir kiracı, evden çıkmasını söylediği için tartıştığı ev sahibini çıkan kavgada tabancayla göğsünden vurdu. Ağır yaralanan talihsiz adam hastanede yaşamını yitirdi. Kağıthane Asayiş Büro Amirliği, katil zanlısı kiracıyı cinayette kullandığı tabancayla yakalayarak gözaltına aldı.

İHA
Giriş Tarihi: 14.06.2022 00:00 Güncelleme Tarihi: 14.06.2022 00:00
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Ev sahibi kiracı kavgasında kan aktı! Biri katil oldu

Olay, saat 19.30 sularında Kağıthane Harmantepe Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre kiracı Hamza C. ile 55 yaşındaki ev sahibi Şenel Tombul arasında bir süredir kira bedeli sebebiyle tartışma yaşanıyordu.

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Ev sahibi kiracı kavgasında kan aktı! Biri katil oldu

"ÇIKMAYACAĞIM" DEDİ KAVGA BAŞLADI

Kira konusunda anlaşamayan ikilinin arasında süren tartışma, kiracının evden çıkmayacağını söylemesi üzerine akşam saatlerinde kavgaya dönüştü.

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Ev sahibi kiracı kavgasında kan aktı! Biri katil oldu

GÖĞSÜNE 2 EL ATEŞ ETTİ

İddiaya göre, tarafların birbirlerine küfür ve hakaret etmesi sonucu silahını çeken Hamza C., ev sahibi Tombul'u göğsünden 2 kez vurdu.

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Ev sahibi kiracı kavgasında kan aktı! Biri katil oldu

TÜM MÜDAHALELERE RAĞMEN KURTARILAMADI

Kanlar içerisinde kalarak yere yığılan adamı gören çevredeki vatandaşlar, sağlık ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralı Şenel Tombul'u yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Seyrantepe Şişli Hamidiye Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırdı.

Hemen ameliyata alınan Tombul, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

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Ev sahibi kiracı kavgasında kan aktı! Biri katil oldu

KAĞITHANE EMNİYETİ YAKALADI
Olayın ardından kısa sürede gelen Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, katil zanlısı Hamza C.'yi sokakta olay yerinde kullandığı silahla birlikte kıskıvrak yakaladı.