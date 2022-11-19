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Haberler Galeri Esra Erol’da şoke eden olay! 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı | Bakanlık harekete geçti

Esra Erol’da şoke eden olay! 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı | Bakanlık harekete geçti

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına Kahramanmaraş'tan katılan Hasan Akbulut, 6 yıllık karısı ve 4 çocuk annesi Gülizar'ın TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki Şahin'e kaçtığını söyledi. Türkiye gündemine bomba gibi düşen olayda, canlı yayında eşi Hasan ile yüzleşen Gülizar'ın, "Şahin kocamdan iyi" ifadeleri programa damga vurdu. Akılalmaz olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. İşte ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 19.11.2022 09:38 Güncelleme Tarihi: 19.11.2022 09:42
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Esra Erol’da şoke eden olay! 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı | Bakanlık harekete geçti

Esra Erol'da yaşanan akılalmaz olay Türkiye'yi ekranlara kilitledi. Programa Kahramanmaraş'tan katılan Hasan Akbulut, 6 yıllık karısı Gülizar'ın TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki Şahin'e kaçtığını söyledi.

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Esra Erol’da şoke eden olay! 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı | Bakanlık harekete geçti

"ÇOCUKLARIMI BIRAKIP EVDEN KAÇTI"

Mağdur adam, "Ben kaza geçirdim uzun süredir hastanelerden çıkamıyorum. Bu süreçte karım çocuklarımı bırakıp evden kaçtı" dedi.

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Esra Erol’da şoke eden olay! 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı | Bakanlık harekete geçti

Sabah'ın haberine göre, canlı yayına telefonda bağlanan Şahin'in babası ise Gülizar Akbulut'un yanlarında olduğunu ve isterlerse imam nikahı kıyabileceklerini ifade etti.

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Esra Erol’da şoke eden olay! 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı | Bakanlık harekete geçti

İnanılmaz iddianın ardından canlı yayına çıkan Gülizar ise "Evet, 15 yaşındaki Şahin'e kaçtım. Evlendiğim günden beri şiddet gördüm. Evden çıktığımda yanımda kimse yoktu. Çocukları bıraktım. Gece 4 kilometre yürüdüm" diye konuştu.

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Esra Erol’da şoke eden olay! 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı | Bakanlık harekete geçti

"ŞAHİN KOCAMDAN İYİ"

Duydukları karşısında şoke olan Esra Erol, "Kaçtığın kişi ergen. Bunun farkında mısın?'' dedi.