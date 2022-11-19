Esra Erol’da şoke eden olay! 4 çocuğunu bırakıp Tiktok’ta tanıştığı çocuğa kaçtı | Bakanlık harekete geçti

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'un programına Kahramanmaraş'tan katılan Hasan Akbulut, 6 yıllık karısı ve 4 çocuk annesi Gülizar'ın TikTok'ta tanıştığı 15 yaşındaki Şahin'e kaçtığını söyledi. Türkiye gündemine bomba gibi düşen olayda, canlı yayında eşi Hasan ile yüzleşen Gülizar'ın, "Şahin kocamdan iyi" ifadeleri programa damga vurdu. Akılalmaz olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı harekete geçti. İşte ayrıntılar...