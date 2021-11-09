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Haberler Galeri Esra Erol'da şoke eden itiraf! Kocasını terk edip her defasında aynı adama kaçtı ve her şeyi anlattı

Esra Erol'da şoke eden itiraf! Kocasını terk edip her defasında aynı adama kaçtı ve her şeyi anlattı

Hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına kilitleyen Esra Erol'da programına başvuran Adem Kiraz, eşi Fatma Kiraz'ın sürekli evden kaçtığını ve her defasında Muhammet Keleş isimli şahsın yanına gittiği belirterek yardım talebinde bulundu. Adem Bey, bugün canlı yayında Fatma Kiraz ve Muhammet Keleş ile yüzleşti. Fatma Hanım'ın ortaya attığı iddia ise programa damga vuracak mahiyetteydi. Fatma Hanım, ''Muhammet beni çırılçıplak soydu, kapının önüne koydu. Bunu hayatın gerçeklerini öğrenmem için yapmış" dedi. İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 09.11.2021 21:02 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 21:07
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Esra Erol'da şoke eden itiraf! Kocasını terk edip her defasında aynı adama kaçtı ve her şeyi itiraf etti
Esra Erol’da şoke eden itiraf! Kocasını terk edip her defasında aynı adama kaçtı ve her şeyi itiraf etti

Karaman'da yaşayan Adem Kiraz, sürekli evden kaçan eşi Fatma Kiraz'ı bulmak için Esra Erol'da programına başvurdu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol'da şoke eden itiraf! Kocasını terk edip her defasında aynı adama kaçtı ve her şeyi itiraf etti
Esra Erol’da şoke eden itiraf! Kocasını terk edip her defasında aynı adama kaçtı ve her şeyi itiraf etti

Esra Erol ve ekibinden yardım isteyen Adem Bey, Ekim ayında eşinin evi terk ettiğini belirtirken bunun ilk olmadığını ve defalarca aynı adama kaçtığını söyledi.

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Esra Erol'da şoke eden itiraf! Kocasını terk edip her defasında aynı adama kaçtı ve her şeyi itiraf etti
Esra Erol’da şoke eden itiraf! Kocasını terk edip her defasında aynı adama kaçtı ve her şeyi itiraf etti

9 yaşında bir çocukları da olduğunu belirten Adem Kiraz, eşi Fatma Hanım'ın 2 yıl önce de Muhammet Keleş isimli kişiye kaçtığını sonra evine döndüğünü dile getirdi.

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Esra Erol'da şoke eden itiraf! Kocasını terk edip her defasında aynı adama kaçtı ve her şeyi itiraf etti
Esra Erol’da şoke eden itiraf! Kocasını terk edip her defasında aynı adama kaçtı ve her şeyi itiraf etti

BOŞANIP TEKRAR EVLENDİLER!
Eşiyle 4 yıl önce boşandıklarını dile getiren Adem Kiraz, "Muhammet Keleş ile 3 yıl resmi nikahsız yaşamış. Bana döndüğünde çocuğumuz var diye barışıp tekrar nikah yaptım. Eşim tekrar aynı adama kaçtı. Gülnar'da ıssız bir yerde yaşıyorlar. Kesin olarak ayrılmak istiyorum nikahı bozmak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Esra Erol'da şoke eden itiraf! Kocasını terk edip her defasında aynı adama kaçtı ve her şeyi itiraf etti
Esra Erol’da şoke eden itiraf! Kocasını terk edip her defasında aynı adama kaçtı ve her şeyi itiraf etti

CANLI YAYINDA YÜZLEŞTİLER!
Adem Bey, Esra Erol'da programının bugünkü canlı yayınında eşi Fatma Kiraz ve Muhammet Keleş ile yüzleşti.