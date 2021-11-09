Esra Erol'da şoke eden itiraf! Kocasını terk edip her defasında aynı adama kaçtı ve her şeyi anlattı

Hafta içi her gün izleyiciyi ekran başına kilitleyen Esra Erol'da programına başvuran Adem Kiraz, eşi Fatma Kiraz'ın sürekli evden kaçtığını ve her defasında Muhammet Keleş isimli şahsın yanına gittiği belirterek yardım talebinde bulundu. Adem Bey, bugün canlı yayında Fatma Kiraz ve Muhammet Keleş ile yüzleşti. Fatma Hanım'ın ortaya attığı iddia ise programa damga vuracak mahiyetteydi. Fatma Hanım, ''Muhammet beni çırılçıplak soydu, kapının önüne koydu. Bunu hayatın gerçeklerini öğrenmem için yapmış" dedi. İşte tüm ayrıntılar...

Giriş Tarihi: 09.11.2021 21:02 Güncelleme Tarihi: 09.11.2021 21:07 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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