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Esra Erol’da Gülhan ve Muammer'den ikinci şok! DNA testi sonucu...

Esra Erol'da programına yeniden gelen Gülhan ve Muammer, izleyicileri şoke etti. Dün yayınlanan programda ikili yeniden karşı karşıya gelirken Gülhan'ın son hali şaşkına çevirdi. Gülhan'ın Muammer'den ayrıldıktan sonraki yeni imajı herkese 'ne kaybettiğine dön bir bak istedim' der gibiydi. Yayında çocuğunun gerçek babasının DNA testi sonucu herkes şaşkına çevirdi.

Giriş Tarihi: 29.04.2021 14:18 Güncelleme Tarihi: 29.04.2021 14:21
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Esra Erol’da Gülhan ve Muammer'den ikinci şok! DNA testi sonucu...

Geçtiğimiz günlerde Esra Erol'un programına karısı Gülhan'a ulaşabilmek için başvuran Muammer, sosyal medyanın gündemine oturmuştu.

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Esra Erol’da Gülhan ve Muammer'den ikinci şok! DNA testi sonucu...

Karısı Gülhan'ın, Sezai isimli eski nişanlısına kaçtığını ve aynı zamanda eşinden şiddet gördüğünü söyleyen Muammer, Esra Erol'dan yardım istemişti.

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Esra Erol’da Gülhan ve Muammer'den ikinci şok! DNA testi sonucu...

Ancak Gülhan'a ulaşıldıktan sonra işler iyice karışmıştı. Esra Erol Gülhan'a 'çocuğun babası kim diye sorunca' Gülhan'ın verdiği yanıt izleyenleri şaşkına çevirmişti.

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Esra Erol’da Gülhan ve Muammer'den ikinci şok! DNA testi sonucu...

Gülhan, çocuğunun babasının Sezai olduğunu ancak Özcan'ın kimliğine kayıtlı olduğunu Muammer'e baba dediğini anlattı.

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Esra Erol’da Gülhan ve Muammer'den ikinci şok! DNA testi sonucu...

MUAMMER İLE GÜLHAN BOŞANDI

Dün yayınlanan son bölümde ise eşi Muammer'den anlaşmalı olarak boşanan Gülhan'ın değişimi programa damga vurdu.