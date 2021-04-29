Esra Erol’da Gülhan ve Muammer'den ikinci şok! DNA testi sonucu...

Esra Erol'da programına yeniden gelen Gülhan ve Muammer, izleyicileri şoke etti. Dün yayınlanan programda ikili yeniden karşı karşıya gelirken Gülhan'ın son hali şaşkına çevirdi. Gülhan'ın Muammer'den ayrıldıktan sonraki yeni imajı herkese 'ne kaybettiğine dön bir bak istedim' der gibiydi. Yayında çocuğunun gerçek babasının DNA testi sonucu herkes şaşkına çevirdi.