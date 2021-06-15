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Haberler Galeri Esra Erol’da çileden çıkaran olay! 7 çocuğunu bırakıp TikTok’tan tanıştığı adama kaçtı! Savunması stüdyoyu ayağa kaldırdı

Esra Erol’da çileden çıkaran olay! 7 çocuğunu bırakıp TikTok’tan tanıştığı adama kaçtı! Savunması stüdyoyu ayağa kaldırdı

Birbirinden çarpıcı konuları gündeme taşıyan Esra Erol'da programında, herkesi şaşkına çeviren bir olay daha yaşandı. Samsun'da yaşayan Ali Biryan, 7 çocuğunun annesi, 24 yıllık eşi İlknur Biryan'ı bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. TikTok fenomeni olduğu ortaya çıkan kadının, uygulama üzerinden tanıştığı yasak aşkı Eşref Timur'a kaçtığı ortaya çıktı. Kadının kocası Ali Biryan karısının geri dönmesi için yalvarırken kadının açıklamaları stüdyoyu ayağa kaldırdı. İşte Esra Erol'da programında yaşananlar...

Giriş Tarihi: 15.06.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 14:30
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Esra Erol’da çileden çıkaran olay! 7 çocuğunu bırakıp TikTok’tan tanıştığı adama kaçtı! Savunması stüdyoyu ayağa kaldırdı

Esra Erol'da programına TikTok fenomeni İlknur Biryan damga vurdu. Samsun'dan gelen Ali Biryan, 7 çocuğunun annesi İlknur Biryan'ın 24 Mayıs'ta evden çıktığını ve bir daha geri dönmediğini belirterek Esra Erol'dan yardım istedi. Canlı yayına telefonla bağlanan İlknur Hanım'ın söyledikleri ise izleyicileri şoke etti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol’da çileden çıkaran olay! 7 çocuğunu bırakıp TikTok’tan tanıştığı adama kaçtı! Savunması stüdyoyu ayağa kaldırdı

İKİNCİ KEZ KAÇTI

Eşini sevdiğini dile getiren Ali Biryan, İlknur Biryan'a geri dön çağrısında bulundu. 21, 17, 10, 7 ve daha küçük yaşta çocuklarını bırakarak kaçan kadının daha önce de Ankara'ya iki günlüğüne kaçtığı ortaya çıktı.

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Esra Erol’da çileden çıkaran olay! 7 çocuğunu bırakıp TikTok’tan tanıştığı adama kaçtı! Savunması stüdyoyu ayağa kaldırdı

Günlük işlerde çalışan Ali Biryan, eşi İlknur Biryan'ın fenomen olduktan sonra ilişkilerinin giderek bozulduğunu belirterek "Kime kaçacağını kızıma söylemiş, babanız beni aramasın ben Eşref'e gidiyorum demiş" dedi.

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Esra Erol’da çileden çıkaran olay! 7 çocuğunu bırakıp TikTok’tan tanıştığı adama kaçtı! Savunması stüdyoyu ayağa kaldırdı

"BAŞKALARIYLA KONUŞTUĞUNU BABAM BİLİYORDU"

Canlı yayına katılan büyük kızı Ebru ise, "annem sosyal medyadan başkalarıyla da konuşuyordu, babam da bunu biliyordu" dedi. Daha önce annesinin konuşmalarına kardeşinin şahit olduğunu sözlerine ekledi.

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Esra Erol’da çileden çıkaran olay! 7 çocuğunu bırakıp TikTok’tan tanıştığı adama kaçtı! Savunması stüdyoyu ayağa kaldırdı

"KARIMI SEVİYORUM"

Sosyal medyada daha önce kendine arkadaşlar bulduğunu söyleyen talihsiz koca "Eşimi gördüğümde, sevgimden ve aşkımdan bir şey söyleyemiyorum, karımı çok seviyorum evine dönsün. Onu çok seviyorum" demesi stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.