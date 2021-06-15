Esra Erol’da çileden çıkaran olay! 7 çocuğunu bırakıp TikTok’tan tanıştığı adama kaçtı! Savunması stüdyoyu ayağa kaldırdı

"KARIMI SEVİYORUM"

Sosyal medyada daha önce kendine arkadaşlar bulduğunu söyleyen talihsiz koca "Eşimi gördüğümde, sevgimden ve aşkımdan bir şey söyleyemiyorum, karımı çok seviyorum evine dönsün. Onu çok seviyorum" demesi stüdyoda şaşkınlığa neden oldu.