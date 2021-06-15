15 Haziran 2021, Salı
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Esra Erol’da çileden çıkaran olay! 7 çocuğunu bırakıp TikTok’tan tanıştığı adama kaçtı! Savunması stüdyoyu ayağa kaldırdı
Birbirinden çarpıcı konuları gündeme taşıyan Esra Erol'da programında, herkesi şaşkına çeviren bir olay daha yaşandı. Samsun'da yaşayan Ali Biryan, 7 çocuğunun annesi, 24 yıllık eşi İlknur Biryan'ı bulmak için Esra Erol'dan yardım istedi. TikTok fenomeni olduğu ortaya çıkan kadının, uygulama üzerinden tanıştığı yasak aşkı Eşref Timur'a kaçtığı ortaya çıktı. Kadının kocası Ali Biryan karısının geri dönmesi için yalvarırken kadının açıklamaları stüdyoyu ayağa kaldırdı. İşte Esra Erol'da programında yaşananlar...
Giriş Tarihi: 15.06.2021 14:20 Güncelleme Tarihi: 15.06.2021 14:30
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