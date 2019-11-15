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Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! DNA sonucuna göre...

Esra Erol'da korkunç gerçek ortaya çıktı! ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında eşinin banyo yapmayıp koktuğunu söyleyerek boşanmak için Esra Erol'a başvuran kadının hikayesi izleyenleri hayretler içerisine düşürdü. 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi kadının eşini aldattığı ve ikinci çocuğunun biyolojik babasının koca olmadığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

Giriş Tarihi: 15.11.2019 23:51 Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 23:58
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Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! DNA sonucuna göre...

Esra Erol'da korkunç gerçek ortaya çıktı! ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında eşinin banyo yapmayıp koktuğunu söyleyerek boşanmak için Esra Erol'a başvuran kadının hikayesi izleyenleri hayretler içerisine düşürdü. 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi kadının eşini aldattığı ve ikinci çocuğunun biyolojik babasının koca olmadığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...

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Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! DNA sonucuna göre...

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında öyle bir olay yaşandı ki, izleyenler duyduklarına inanamadı.

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Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! DNA sonucuna göre...

6 yıldır Ramazan B. ile evli olan Melahat B., 2 çocukları olduğunu ve son 2 yıldır da eşine ulaşamadığını ifade etti.

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Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! DNA sonucuna göre...

Melahat B. canlı yayına çıktığı ilk gün eşinin öz bakımı yerine getirmediğini söyleyerek ayrılmak istediğini söyledi.

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Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! DNA sonucuna göre...

İddialara yanıt vermek için Esra Erol'da programına gelen eşi Ramazan B., evliliğinde defalarca aldatıldığını söyleyerek eşi Melahat B.'den DNA testi talep etti.