Esra Erol'da canlı yayınında korkunç gerçek ortaya çıktı! DNA sonucuna göre...
Esra Erol'da korkunç gerçek ortaya çıktı! ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında eşinin banyo yapmayıp koktuğunu söyleyerek boşanmak için Esra Erol'a başvuran kadının hikayesi izleyenleri hayretler içerisine düşürdü. 6 yıllık evli ve 2 çocuk annesi kadının eşini aldattığı ve ikinci çocuğunun biyolojik babasının koca olmadığı ortaya çıktı. İşte haberin detayları...
Giriş Tarihi: 15.11.2019 23:51Güncelleme Tarihi: 15.11.2019 23:58