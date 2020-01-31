31 Ocak 2020, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER GALERİ

BİZE ULAŞIN

Esra Erol'da canlı yayınında Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız! Recep ve Hülya çiftinde akılalmaz son!

Esra Erol'da canlı yayını bırakıp giden Arif'in arkasından Hülya'nın hareketi milyonları çileden çıkaracak! Esra Erol'dan yardım isteyen Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 yaşından beri konuştuğu Arif'e kaçtığını öğrendi. Hülya Özsoy'a olan sevgisinden gözleri dolan Recep Özsoy her şeye rağmen eşinin eve dönmesini isterken Hülya, Arif Yörük ile kalmakta ısrarcı oldu. Esra Erol'da bugün olanlar tüm Türkiye'yi derinden sarstı. Evine dönmesi için memleketten gelen Hülya'nın annesi Habibe Hanım, kızını bir türlü ikna edemedi. 31 Ocak Esra Erol'da canlı yayınında dün programdan sonra Hülya'nın annesi Habibe Hanım'a yaşattıkları izleyenleri şoke etti. İşte Esra Erol'da canlı yayınında bugün olan çarpıcı gelişmeler...

Giriş Tarihi: 31.01.2020 20:06 Güncelleme Tarihi: 31.01.2020 20:15
  • 1
  • 64
Esra Erol'da canlı yayınında Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız! Recep ve Hülya çiftinde akılalmaz son!

Sosyal medyadan tanışıp evlendiği eşi yine sosyal medya üzerinden tanıştığı başka biriyle kaçan 23 yaşındaki Recep Özsoy, Esra Erol'da canlı yayınına katılarak yardım istedi.

  • 2
  • 64
Esra Erol'da canlı yayınında Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız! Recep ve Hülya çiftinde akılalmaz son!

Özsoy, eşini affetmeye hazır olduğunu söyleyerek gözyaşlarına boğulmasına rağmen sosyal medyada paylaşılan videoyu izleyince adeta darmadağın oldu.

  • 3
  • 64
Esra Erol'da canlı yayınında Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız! Recep ve Hülya çiftinde akılalmaz son!

4 aydır kayıp olan eşini aramak için Esra Erol'da programına katılan 23 yaşındaki Recep Özsoy, canlı yayında eşine seslendi.

  • 4
  • 64
Esra Erol'da canlı yayınında Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız! Recep ve Hülya çiftinde akılalmaz son!

İnternetten tanıştığı eşi Hülya Özsoy'un yine internet üzerinden tanıştığı Arif Yörük'ün yanına gittiğini öne süren Recep Özsoy internete isyan etti.

  • 5
  • 64
Esra Erol'da canlı yayınında Hülya Özsoy'un annesine yaşattıklarına inanamayacaksınız! Recep ve Hülya çiftinde akılalmaz son!

Kayınpederi ile birlikte canlı yayına konuk olan Recep Özsoy, eşi Hülya Özsoy'un 14 Ekim'den beri kayıp olduğunu ve Arif Yörük isimli biriyle kaçtığı iddiasında bulundu.