Esra Erol'da canlı yayınına damga vuran yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Ayrılık sonrası ilk iş olarak bakın ne yaptı

ATV'de izlenme rekorları kıran Esra Erol'da programına katılan Mehmet Duman, eşi Hamide'nin yufkacı Muammer Ay'a kaçtığını açıklamış, olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Eşine dönmeyen Hamide, geçtiğimiz yıl yufkacı Muammer ile nikah kıydı. Ancak evlilikleri kısa sürdü. Elti Hamide'den boşanan Muammer Ay ilk iş olarak bakın ne yaptı...

Giriş Tarihi: 03.06.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 16:11 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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