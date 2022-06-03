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Esra Erol'da canlı yayınına damga vuran yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Ayrılık sonrası ilk iş olarak bakın ne yaptı

ATV'de izlenme rekorları kıran Esra Erol'da programına katılan Mehmet Duman, eşi Hamide'nin yufkacı Muammer Ay'a kaçtığını açıklamış, olay Türkiye'nin gündemine oturmuştu. Eşine dönmeyen Hamide, geçtiğimiz yıl yufkacı Muammer ile nikah kıydı. Ancak evlilikleri kısa sürdü. Elti Hamide'den boşanan Muammer Ay ilk iş olarak bakın ne yaptı...

Giriş Tarihi: 03.06.2022 16:11 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 16:11
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Esra Erol’da canlı yayınına damga vuran yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Ayrılık sonrası ilk iş olarak bakın ne yaptı

Esra Erol'da, geçen yıl ilginç bir olay yaşandı. İstanbul'da oturan iki çocuk babası Mehmet Duman canlı yayına çıktı.

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Esra Erol’da canlı yayınına damga vuran yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Ayrılık sonrası ilk iş olarak bakın ne yaptı

Mehmet Duman, 17 yıl önce evlendiği eşi Hamide Duman'ın 11 Mart'ta sırra kadem bastığını, bir daha da kendisinden haber alamadıklarını açıkladı.

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Esra Erol’da canlı yayınına damga vuran yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Ayrılık sonrası ilk iş olarak bakın ne yaptı

"YUFKACI MUAMMER'E KAÇTILAR"

Mağdur adam, "Eşim ve yengem daha önce yanında çalıştıkları yufkacı Muammer Ay'a kaçtılar. Kardeşim Ercan ile birlikte polise başvurduk. Antalya'ya gittiklerini duydum. Ortaya çıkmalarını istiyorum. İki aile perişan oldu" ifadelerini kullandı.

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Esra Erol’da canlı yayınına damga vuran yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Ayrılık sonrası ilk iş olarak bakın ne yaptı

Evden kaçan Hamide Duman ise "Maddi olarak bana yardımcı olmuyordu. Muammer Ay o zaman elin adamıydı.

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Esra Erol’da canlı yayınına damga vuran yufkacı Muammer ile elti Hamide boşandı! Ayrılık sonrası ilk iş olarak bakın ne yaptı

Beni bu işe sokarak Muammer Ay'la ilişki yaşama sebebim eşimdir" cevabını yolladı.