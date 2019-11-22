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Esra Erol'da canlı yayında flaş gelişme! DNA testi sonucu açıklandı! Melahat B.'den bir skandal daha

Esra Erol canlı yayınında flaş gelişme! Esra Erol'a eşim banyo yapmıyor diye boşanmak istediğini söyleyen Melahat B. hakkındaki gerçekler Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. İzleyenleri hayrete düşüren 6 yıllık evli ve 2 çocuk Melahat B., eşini aldattığı geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından 2 çocuğuna DNA testi isteyen eşi Ramazan bugün ikinci bir skandalla yüzleşti. İşte stüdyoyu ağlayarak terk eden Ramazan B.'yi şoke eden olay...

Giriş Tarihi: 22.11.2019 18:49 Güncelleme Tarihi: 22.11.2019 19:14
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Esra Erol'da canlı yayında flaş gelişme! DNA testi sonucu açıklandı! Melahat B.'den bir skandal daha

Esra Erol canlı yayınında flaş gelişme! Esra Erol'a eşim banyo yapmıyor diye boşanmak istediğini söyleyen Melahat B. hakkındaki gerçekler Türkiye'nin gündemine oturdu. ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da bir gerçek daha gün yüzüne çıktı. İzleyenleri hayrete düşüren 6 yıllık evli ve 2 çocuk Melahat B., eşini aldattığı geçtiğimiz haftalarda Esra Erol'da ortaya çıkmıştı. Aldatma olayının ardından 2 çocuğuna DNA testi isteyen eşi Ramazan bugün ikinci bir skandalla yüzleşti. İşte stüdyoyu ağlayarak terk eden Ramazan B.'yi şoke eden olay...

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Esra Erol'da canlı yayında flaş gelişme! DNA testi sonucu açıklandı! Melahat B.'den bir skandal daha

ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programında öyle bir olay yaşandı ki, izleyenler duyduklarına inanamadı..

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Esra Erol'da canlı yayında flaş gelişme! DNA testi sonucu açıklandı! Melahat B.'den bir skandal daha

6 yıldır Ramazan B. ile evli olan Melahat B., 2 çocukları olduğunu ve son 2 yıldır da eşine ulaşamadığını ifade etti..

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Esra Erol'da canlı yayında flaş gelişme! DNA testi sonucu açıklandı! Melahat B.'den bir skandal daha

Melahat B. canlı yayına çıktığı ilk gün eşinin öz bakımı yerine getirmediğini söyleyerek ayrılmak istediğini söyledi.

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Esra Erol'da canlı yayında flaş gelişme! DNA testi sonucu açıklandı! Melahat B.'den bir skandal daha

İddialara yanıt vermek için Esra Erol'da programına gelen eşi Ramazan B., evliliğinde defalarca aldatıldığını söyleyerek eşi Melahat B.'den DNA testi talep etti..