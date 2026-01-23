Esra Erol’da aranan kayıp genç operasyonda yakalandı! Dikkat çeken 'Tetikçi' detayı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, bir işyerine yönelik gerçekleşen kurşunlama olayı ile ilgili olarak; Yürütülen saha çalışmalarında, işyeri ve çevresinde bulunan güvenlik kamera kayıtları detaylı şekilde incelendi.

Olaya karışan ve bağlantısı olduğu tespit edilen şahıslara yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda 6 şüpheli şahıs İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma koordinesinde yapılan operasyonla yakalanarak gözaltına alındı. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahsılar hakkında tahkikat devam ederken şüphelilerden birinin kimliği dikkat çekti.

Bir araç içerisinden işyerine ateş açıldığı tespit edildi. Plaka bilgileri belirlenen aracın çalıntı olduğu ve sahte plaka kullandığı anlaşılmış, söz konusu araç bir hastane otoparkında terk edilmiş halde bulundu.

GÖZALTI SAYISI ARTI Devam eden süreçte İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü, Edirne İl Emniyet Müdürlüğü ve Edirne İl Jandarma Komutanlığı ile müşterek yürütülen çalışmalar neticesinde 2 şüpheli daha Edirne'de illegal yollardan yurt dışına kaçma planı içindeyken yakalanarak gözaltına alındı, 1 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi, toplam gözaltı sayısı 8 oldu.

ESRA EROL'DA OĞLUNU ARAMIŞTI

ATV'de yayınlana Esra Erol programına çıkan anne Ayşe Arslan, 18 yaşındaki oğlu Enes Mekselina Arslan'ın kaybolduğunu söyledi. İddiaya göre Enes Mekselina Arslan'dan, 7 Kasım tarihinde annesinden arabanın anahtarını aldıktan sonra bir daha haber alınamadı. Enes'in kaybolduğu gün araçta onunla birlikte olduğu bilinen Serenay D. ve Fırat Çan ile beraber olduğu düşünülüyordu.

"TETİKÇİ" OLDUĞUNU, PARA KARŞILIĞINDA İNSAN VURDUĞUNU...

Canlı yayına katılan anne Ayşe Arslan ise Fırat Ç.nin 28 yaşında olduğunu, hem Enes'ten hem de Serenay'dan on yaş büyük olduğunu belirterek çocukları kandırdığını iddia etti. Arslan, çevreden Fırat Çağın hakkında hiç olumlu bir şey duymadığını, söz konusu kişinin "tetikçi" olduğunu, para karşılığında insan vurduğunu ve yaşı küçük olduğu için suçu oğluna ve Serenay D.'ya atacağını öne sürmüştü.