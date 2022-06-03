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Haberler Galeri Esra Erol anne-oğlu kavuşturdu: Esra Erol babasının kaçırdığı 8 yaşındaki Varol’u buldu! Sarılma anları tüyleri diken diken etti

Esra Erol anne-oğlu kavuşturdu: Esra Erol babasının kaçırdığı 8 yaşındaki Varol’u buldu! Sarılma anları tüyleri diken diken etti

Türkiye'nin ve ATV'nin en fazla izlenen ve beğeni toplayan reyting rekortmeni 'Esra Erol'da' programı bugün bir annenin yüreğindeki ateşin yerini mutluluğa bırakmasına sebep oldu. Ünlü sunucu Esra Erol ve ekibine müracaat ederek yardım isteyen Burcu Siyahkuş'un imdadına Erol yetişti. Oğluna hasret kalan Burcu Hanım, 8 yaşındaki Varol Kıvılcım'ın eski eşi Volkan Kıvılcım tarafından kaçırıldığını söyledi. Esra Erol ve ekibinin çalışması sonucunda 8 yaşındaki Varol'u buldu ve annesi Burcu Siyahkaş'a bir araya getirdi. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 03.06.2022 23:46 Güncelleme Tarihi: 03.06.2022 23:46
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Esra Erol anne-oğlu kavuşturdu: Esra Erol babasının kaçırdığı 8 yaşındaki Varol’u buldu! Sarılma anları tüyleri diken diken etti

ATV'ninn reyting rekortmeni 'Esra Erol'da' programında bu hafta yine bir acı mutlulukla son buldu.

GALERİ DEVAM EDİYOR
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Esra Erol anne-oğlu kavuşturdu: Esra Erol babasının kaçırdığı 8 yaşındaki Varol’u buldu! Sarılma anları tüyleri diken diken etti

Esra Erol'dan yardım isteyen Burcu Siyahkaş, 24 Nisan tarihinde velayeti kendisinde olan 8 yaşındaki oğlunu eski eşi Volkan Kıvılcım'ın kaçırdığını anlattı.

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Esra Erol anne-oğlu kavuşturdu: Esra Erol babasının kaçırdığı 8 yaşındaki Varol’u buldu! Sarılma anları tüyleri diken diken etti

ESRA EROL VE EKİBİ HAREKETE GEÇTİ

Esra Erol ve ekibi, Burcu Siyahkaş'ın yardım isteğine kulak verdi ve geniş çaplı bir çalışma başlattı.

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Esra Erol anne-oğlu kavuşturdu: Esra Erol babasının kaçırdığı 8 yaşındaki Varol’u buldu! Sarılma anları tüyleri diken diken etti

BABASI TARAFINDAN KAÇIRILAN VAROL BULUNDU

Eski eşi Volkan Kıvılcım tarafından kaçırılan 8 yaşındaki oğlunu Esra Erol buldu.

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Esra Erol anne-oğlu kavuşturdu: Esra Erol babasının kaçırdığı 8 yaşındaki Varol’u buldu! Sarılma anları tüyleri diken diken etti

ACILI ANNENİN YÜZÜ GÜLDÜ

Sesini duyurmak için her yolu deneyen acılı annenin Esra Erol yüzünü güldürdü.