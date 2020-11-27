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Haberler Galeri Esra Erol 1 yıldır kayıp olan Ayşegül’ü 10 dakikada buldu!

Esra Erol 1 yıldır kayıp olan Ayşegül’ü 10 dakikada buldu!

Esra Erol'un sunumuyla hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programında bir kayıp daha bulundu. 1 yıl önce esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan 24 yaşındaki Ayşegül, Esra Erol ekibi tarafından bulundu. Yayına bağlanan Ayşegül " Ailemle konuşmak istemiyorum. Her şeyi anlatmak için stüdyoya geleceğim" dedi. Ayşegül Toyran'ın anlatacakları ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 15:21
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Esra Erol 1 yıldır kayıp olan Ayşegül’ü 10 dakikada buldu!

ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı kayıpları bulmaya devam ediyor. Anne Firdevs Taşkın ve baba Erol Taşkın, esrarengiz bir şekilde 1 yıl önce ortadan kaybolan 24 yaşındaki kızları Ayşegül Toyran'ı bulmak için Esra Erol'da programına katılmıştı.

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Esra Erol 1 yıldır kayıp olan Ayşegül’ü 10 dakikada buldu!

1 YILDIR HABER ALINAMIYORDU

Kırıkkale'de yaşayan çaresiz anne ve baba " Kızımdan 1 yıldır haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum, kötü insanların elinde olabilir. Ne yaşarsa yaşasın o benim evladım" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.

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Esra Erol 1 yıldır kayıp olan Ayşegül’ü 10 dakikada buldu!

MUTLU HABER CANLI YAYINDA GELDİ

Canlı yayında ise anne ve babayı mutluluğa boğan o haber geldi. Esra Erol, 1 yıldır kayıp olan 24 yaşındaki Ayşegül Toyran'ı buldu.

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Esra Erol 1 yıldır kayıp olan Ayşegül’ü 10 dakikada buldu!

AİLESİYLE KONUŞMAK İSTEMEDİ

Canlı yayına katılan Ayşegül " Ailemle konuşmak istemiyorum. Her şeyi anlatmak için stüdyoya geleceğim" dedi. Ayşegül Toyran'ın anlatacakları ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.

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