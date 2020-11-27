Esra Erol 1 yıldır kayıp olan Ayşegül’ü 10 dakikada buldu!

Esra Erol'un sunumuyla hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programında bir kayıp daha bulundu. 1 yıl önce esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan 24 yaşındaki Ayşegül, Esra Erol ekibi tarafından bulundu. Yayına bağlanan Ayşegül " Ailemle konuşmak istemiyorum. Her şeyi anlatmak için stüdyoya geleceğim" dedi. Ayşegül Toyran'ın anlatacakları ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.