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27 Kasım 2020, Cuma
ANA SAYFA Haberler Galeri Esra Erol 1 yıldır kayıp olan Ayşegül’ü 10 dakikada buldu! Esra Erol 1 yıldır kayıp olan Ayşegül’ü 10 dakikada buldu!
Esra Erol'un sunumuyla hafta içi her gün Atv ekranlarında izleyici karşısına çıkan Esra Erol'da programında bir kayıp daha bulundu. 1 yıl önce esrarengiz bir biçimde ortadan kaybolan 24 yaşındaki Ayşegül, Esra Erol ekibi tarafından bulundu. Yayına bağlanan Ayşegül " Ailemle konuşmak istemiyorum. Her şeyi anlatmak için stüdyoya geleceğim" dedi. Ayşegül Toyran'ın anlatacakları ise izleyiciler tarafından merak konusu oldu.
Giriş Tarihi: 27.11.2020 14:25 Güncelleme Tarihi: 27.11.2020 15:21
ATV'de yayınlanan "Esra Erol'da" programı kayıpları bulmaya devam ediyor. Anne Firdevs Taşkın ve baba Erol Taşkın, esrarengiz bir şekilde 1 yıl önce ortadan kaybolan 24 yaşındaki kızları Ayşegül Toyran'ı bulmak için Esra Erol'da programına katılmıştı.
GALERİ DEVAM EDİYOR 1 YILDIR HABER ALINAMIYORDU
Kırıkkale'de yaşayan çaresiz anne ve baba " Kızımdan 1 yıldır haber alamıyorum. Hayatından endişe ediyorum, kötü insanların elinde olabilir. Ne yaşarsa yaşasın o benim evladım" diyerek gözyaşlarına hâkim olamadı.
MUTLU HABER CANLI YAYINDA GELDİ
Canlı yayında ise anne ve babayı mutluluğa boğan o haber geldi. Esra Erol, 1 yıldır kayıp olan 24 yaşındaki Ayşegül Toyran'ı buldu.