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Eskort tuzaklı ölüm randevusu! İstanbul'da kan donduran olay

İstanbul Bahçelievler'de kan donduran bir olay meydana geldi. Günlük kiralık dairede öldürülen Murat Arpapay'ın cesedi apartman boşluğuna atıldı. Cinayete ilişkin soruşturma ise tamamlandı. Murat Arpapay ile eve giren ve eskort olduğu iddia edilen sanık Muhterem Perçikli, mahkemede vahşetle ilgili ifadeleri şoke etti.

ahaber.com.tr İHA
Giriş: 06.07.2024 12:55 Güncelleme: 06.07.2024 13:10
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Eskort tuzaklı ölüm randevusu! İstanbul’da kan donduran olay

Takvim yaprakları 27 Temmuz 2023'ü gösterdiğinde İstanbul Bahçelievler'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Günlük kiralık dairede öldürülen ve cesedi apartman boşluğuna atılan Murat Arpapay cinayetine ilişkin yürütülen soruşturma tamamlandı. İddianamede olay günü merdiven boşluğunda bir şahsın ölü olarak bulunduğuna ilişkin bilgi verilmesi üzerine soruşturmaya başlandığı vurgulandı.

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Eskort tuzaklı ölüm randevusu! İstanbul’da kan donduran olay

KAFA VE SIRT KISMINDA DARP İZLERİ…
Merdiven boşluğunda bulunan şahsın Murat Arpapay olduğunun sonradan tespit edildiğinin belirtildiği iddianamede, yapılan otopsi çalışmasında Arpapay'ın ellerinin bileklerinden bağlanmış halde kafa ve sırt kısmında darp izlerinin olduğu aktarıldı. Olaya ilişkin incelenen güvenlik kamerası görüntülerinde Arpapay'ın 26 Temmuz günü yanında bir kadın ile binaya giriş kaydının olduğu, kadının aynı gün binadan çıkış yaptığı ancak daha sonra şüpheli 3 şahsın binaya giriş yaptığı tespit edildi. Murat Arpapay ile binaya giren kadının Muhterem Perçikli olduğu da iddianamede açıklandı.

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Eskort tuzaklı ölüm randevusu! İstanbul’da kan donduran olay

"BEZE DÖKTÜĞÜ ETER İLE MURAT'IN AĞZINI KAPATTI"

Olaya ilişkin ifadesinin yer aldığı iddianamede, sanık Muhterem Perçikli "Ölen şahsı tanımıyorum. Olay tarihinden yaklaşık 1 hafta kadar önce Serpil Demir beni Şirinevler'de bir kafeye götürdü. Burada Azad, Fatih ve Doğan isimli şahıslarla tanıştırdı. Azad beni zengin, orta yaşlarda bir erkek ile tanıştırmak istediğini söyledi. Bu şahısla internet üzerinden tanıştıklarını ve kendisini kadın olarak tanıttığını anlattı. Birkaç gün sonra Murat ile kafede buluştuk. Azad, Doğan ve Fatih de aynı kafede bizi izliyordu. Bir şeyler içtikten sonra Murat evine gitti. 26 Temmuz günü Serpil ve Azad'ın daha önceden kiraladıkları günübirlik daireye gittik. Murat aparta geldiğinde Serpil, Doğan ve Fatih evdeydi, Azad yoktu. Fatih ve Doğan Murat'a saldırdı. Doğan, bir beze döktüğü eter ile Murat'ın ağzını kapattı. Murat buna direndiği için Fatih ve Doğan tarafından darp edildi. Ellerini arkadan plastik kelepçe ile bağladılar. Fatih'in elinde şırınga gördüm. Murat'a enjekte etmeye çalıştı. Ben ve Serpil korkarak diğer odaya geçtik. Bir müddet sonra odadan çıktığımızda Murat hareketsiz yatar haldeydi. Fatih ve Doğan 'eğer birine bir şey anlatırsan sonun böyle olur' dedi. Israrla telefon geldiği için oradan çıkarak işe gittim. İşten sonra arkadaşım Serpil ile buluştum. Serpil bana adamın öldüğünü cesedi ise bir üst kat merdivenlerine bıraktıklarını, Fatih ve Doğan'ın Kıbrıs'a kaçtıklarını ve evde bulundukları esnada Azad'ın maktulün evindeki yüklü parayı bulmak için gittiğini söyledi" dedi.

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Eskort tuzaklı ölüm randevusu! İstanbul’da kan donduran olay

Azad'ın evde para bulamadığını da söyleyen Perçikli "Birkaç gün sonra Azad, Serpil ile beni Pendik'e götürdü. Burada, eğer polis yakalarsa şahısla internetten tanıştığımı, Şirinevler'de buluştuğumu ancak şahıstan ayrılıp eve giderken şahsın beni eve kadar takip ettiğini ve eve girerek kapıyı kapattığımı söylememi istedi. Avukat tutacağını söyledi ve birine anlatırsam öldürmekle tehdit etti" ifadelerini kullandı.

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Eskort tuzaklı ölüm randevusu! İstanbul’da kan donduran olay

Sanık Serpil Demir ise alınan savunmasında "26 Temmuz günü kiraladığımız günlük kiralık daireye gittik. Daha sonra Fatih, Doğan ve Azad geldi. Tatil için Kıbrıs'a gideceklerini, veda etmeye geldiklerini söylediler. Eve başka giren ya da çıkan kimse olmadı. Saat 20.00 sıralarında Muhterem işe gitmek için evden çıktı. Ben de Fatih ve Doğan ile birlikte saat 04.30 sıralarında evden ayrıldım. Murat Arpapay'ın nerede nasıl öldürüldüğünü görmedim. Konuyla alakam yok" dedi.