06 Temmuz 2024, Cumartesi
Eskort tuzaklı ölüm randevusu! İstanbul'da kan donduran olay
İstanbul Bahçelievler'de kan donduran bir olay meydana geldi. Günlük kiralık dairede öldürülen Murat Arpapay'ın cesedi apartman boşluğuna atıldı. Cinayete ilişkin soruşturma ise tamamlandı. Murat Arpapay ile eve giren ve eskort olduğu iddia edilen sanık Muhterem Perçikli, mahkemede vahşetle ilgili ifadeleri şoke etti.
Giriş: 06.07.2024 12:55 Güncelleme: 06.07.2024 13:10
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