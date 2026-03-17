Eskişehir merkezli yasa dışı bahis ve dolandırıcılık operasyonu: 8,7 milyar liralık vurgun

Eskişehir'de İl Cumhuriyet Başsavcılığı, ihbar ve şikayetler üzerine yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık ve kara paranın aklanmasına yönelik soruşturma başlattı. Şüphelilerin yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık suçlarından yaklaşık 8,7 milyar lira gelir elde ettiği, bu paranın 1,2 milyar liralık işlem hacmini kurdukları 8 ayrı şirket üzerinden gerçekleştirdikleri tespit edildi.