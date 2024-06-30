Eskişehir’de vahşet! Saplantılı cani Hatice Usalan’ı pompalı tüfekle öldürüp intihar etti

Evlenme teklifinin reddedilmesi üstüne saplantılı hale gelen Necmettin Tepecik, Hatice Usalan'a pompalı tüfekle ateş ederek olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ağır yaralı olarak Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan 57 yaşındaki Hatice Usalan, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.