14 Aralık 2021, Salı
Eski sevgili kardeşine ablasını öldürttü: 'Ablanın geceliği kaç para'
Diyarbakır'da, Melek Aslan'ı silahla vurarak öldüren kardeşi Mustafa Aslan ve cinayeti azmettirdiği iddia edilen eski sevgilisi Orhan Vatansever ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Eski sevgili Orhan Vatansever'in, katil kardeşe 'Ablanın geceliği kaç para' mesajı göndererek tahrik ettiği, ablasının kötü yola düştüğüne kardeşi inandırıp cinayeti işlettiği gün yüzüne çıkmıştı. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları…
Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:22
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