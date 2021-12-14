Eski sevgili kardeşine ablasını öldürttü: ’Ablanın geceliği kaç para’

KATİL TEK TEK ANLATTI

Cinayetin ardından savcıya cinayete ilişkin 5 sayfalık ifade veren Mustafa Aslan, ablasının ölümüyle son bulan süreci tüm detaylarıyla anlattı. İşte abla katili Mustafa Aslan'ın ifadesi: "Ablam okulu bitirmeden iki yıl kadar önce evimize gelmemeye başladı. Kendisiyle bu zaman içinde görüşmüyordum. Beni arayıp sormaz, evimize gelip gitmezdi. Son zamanlara kadar ne benim ne de ailemin bir problemi yoktu. Ailem, ablamın eve gelmeme durumunu hazmedemedi ama bir şey de yapmazdı, Bir süre önce telefonuma yurtdışı numarasından değişik zamanlarda Whatsapp üzerinden ismini Orhan olarak söyleyen kişiden birçok mesaj gelmeye başladı.