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Eski sevgili kardeşine ablasını öldürttü: 'Ablanın geceliği kaç para'

Diyarbakır'da, Melek Aslan'ı silahla vurarak öldüren kardeşi Mustafa Aslan ve cinayeti azmettirdiği iddia edilen eski sevgilisi Orhan Vatansever ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Eski sevgili Orhan Vatansever'in, katil kardeşe 'Ablanın geceliği kaç para' mesajı göndererek tahrik ettiği, ablasının kötü yola düştüğüne kardeşi inandırıp cinayeti işlettiği gün yüzüne çıkmıştı. İşte akıllara durgunluk veren olayın detayları…

Giriş Tarihi: 14.12.2021 09:22 Güncelleme Tarihi: 14.12.2021 09:22
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Eski sevgili kardeşine ablasını öldürttü: ’Ablanın geceliği kaç para’

Adıyaman'da yaşamını sürdürürken, çalışmak için geldiği Diyarbakır'da, 1 Ekim 2020'de evinden çıktığı esnada, kafasından ve göğsünden vurularak katledilen Melek Aslan'ın (24) katil zanlısı kardeşi Mustafa Aslan (21) ile azmettirici olduğu iddia edilen eski sevgilisi Orhan Vatansever'in yargılandığı davada hakim karar verdi.

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Eski sevgili kardeşine ablasını öldürttü: ’Ablanın geceliği kaç para’

ABLASINI ÖLDÜRMEYE AZMETTİRDİ
Sanıkların, bulundukları cezaevinden SEGBİS aracılığıyla katıldığı Diyarbakır 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmada, mütalaa veren savcı, Orhan Vatansever'in, attığı mesajlar ve gönderdiği fotoğraflarla Mustafa Aslan'ı, ablasını kasten öldürmeye azmettirdiği belirtildi.

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Eski sevgili kardeşine ablasını öldürttü: ’Ablanın geceliği kaç para’

MÜEBBET HAPİS CEZASI ALDILAR

Savcı, iki sanığın da ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Son savunmaları alan mahkeme, önce iki sanığa ağırlaştırılmış müebbet cezası verdi. Ceza, iyi hal indirimiyle müebbet hapse çevrildi. Mahkeme ayrıca Vatansever'e, özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.

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Eski sevgili kardeşine ablasını öldürttü: ’Ablanın geceliği kaç para’

"NAMUSUMUZA LEKE GETİRDİ"

Melek Aslan (24), erkek kardeşi Mustafa Aslan (20) ile konuşmak için buluşmuş ve ikili arasında çıkan tartışma sonrasında Mustafa Aslan, beraberinde getirdiği silahla ablasına kurşun yağdırarak öldürmüştü. Mustafa Aslan olay sonrası silahını bırakarak, "Namusumuza leke getirdi" iddiasında bulunup polis ekiplerine teslim olmuştu.

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Eski sevgili kardeşine ablasını öldürttü: ’Ablanın geceliği kaç para’

KATİL TEK TEK ANLATTI

Cinayetin ardından savcıya cinayete ilişkin 5 sayfalık ifade veren Mustafa Aslan, ablasının ölümüyle son bulan süreci tüm detaylarıyla anlattı. İşte abla katili Mustafa Aslan'ın ifadesi: "Ablam okulu bitirmeden iki yıl kadar önce evimize gelmemeye başladı. Kendisiyle bu zaman içinde görüşmüyordum. Beni arayıp sormaz, evimize gelip gitmezdi. Son zamanlara kadar ne benim ne de ailemin bir problemi yoktu. Ailem, ablamın eve gelmeme durumunu hazmedemedi ama bir şey de yapmazdı, Bir süre önce telefonuma yurtdışı numarasından değişik zamanlarda Whatsapp üzerinden ismini Orhan olarak söyleyen kişiden birçok mesaj gelmeye başladı.