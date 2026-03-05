Eski sevgili cinayetinde sır perdesi aralanıyor: Nagihan Karadeniz’i bu yüzden katletmiş

Giriş Tarihi: 05 Mart 2026 12:06 Son Güncelleme: 05 Mart 2026 12:10

Bursa'da bir güzellik merkezinde yaşanan kan donduran cinayetin detayları netleşti. 40 yaşındaki Nagihan Karadeniz'in eski sevgilisi tarafından barışma teklifini reddettiği için iş yerinde başından vurularak katledildiği belirlendi. Katilin suç dosyası ise kabarık çıktı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde emlakçılık yapan 49 yaşındaki Halit Dertli, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı 40 yaşındaki eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in güzellik merkezine geldi.

HERKESİ DIŞARI ÇIKARIP KAPIYI KİLİTLEDİ Öfkeli adam içerideki herkesi dışarı çıkartıp kapıyı arkadan kilitledi. Daha sonra yaşananlar ise korku filmlerini aratmadı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR İçeriden gelen silah sesleri üzerine çevredekiler durumu hemen ekiplere bildirdi. İtfaiye yardımıyla kapıyı kırarak içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Nagihan Karadeniz ve Halit Dertli'yi kanlar içinde yerde buldu. Yapılan incelemede her ikisinin de başlarından vurulduğu belirlendi.

NAGİHAN'I HAYATTAN KOPARDI Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Nagihan Karadeniz, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eski sevgilisini vurduktan sonra aynı silahla intihara kalkışan 49 yaşındaki Halit Dertli'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.