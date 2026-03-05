CANLI YAYIN
Eski sevgili cinayetinde sır perdesi aralanıyor: Nagihan Karadeniz’i bu yüzden katletmiş

ahaber.com.tr Haber Merkezi | DHA

Bursa'da bir güzellik merkezinde yaşanan kan donduran cinayetin detayları netleşti. 40 yaşındaki Nagihan Karadeniz'in eski sevgilisi tarafından barışma teklifini reddettiği için iş yerinde başından vurularak katledildiği belirlendi. Katilin suç dosyası ise kabarık çıktı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde emlakçılık yapan 49 yaşındaki Halit Dertli, yaklaşık 1 yıl önce ayrıldığı 40 yaşındaki eski sevgilisi Nagihan Karadeniz'in güzellik merkezine geldi.

HERKESİ DIŞARI ÇIKARIP KAPIYI KİLİTLEDİ

Öfkeli adam içerideki herkesi dışarı çıkartıp kapıyı arkadan kilitledi. Daha sonra yaşananlar ise korku filmlerini aratmadı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDILAR

İçeriden gelen silah sesleri üzerine çevredekiler durumu hemen ekiplere bildirdi. İtfaiye yardımıyla kapıyı kırarak içeri giren polis ve sağlık ekipleri, Nagihan Karadeniz ve Halit Dertli'yi kanlar içinde yerde buldu. Yapılan incelemede her ikisinin de başlarından vurulduğu belirlendi.

NAGİHAN'I HAYATTAN KOPARDI

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan 40 yaşındaki Nagihan Karadeniz, doktorların bütün müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Eski sevgilisini vurduktan sonra aynı silahla intihara kalkışan 49 yaşındaki Halit Dertli'nin ise yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü bildirildi.

SUÇ DOSYASI KABARIK ÇIKTI

Emlakçılık yapan Halit Dertli'nin farklı suçlardan çok sayıda kaydı olduğu da ortaya çıktı.

CİNAYETİN SEBEBİ PES DEDİRTTİ

Cinayetin arkasındaki kahreden nedenin ise 40 yaşındaki Nagihan Karadeniz'in katilden gelen barışma teklifini kesin bir dille reddetmesi olduğu belirlendi.

