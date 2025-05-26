Eski polis MOSSAD ajanı çıktı! Belgeleri denize atarak imha ettirdi

İKİ KRİTİK İSİM İTİRAF ETTİ

Örgüt yöneticisi avukat katibi Musa Kuş'un ise yine Mossad'ın hedefindeki isimlerin bilgilerini, kamu kurumlarındaki bağlantıları üzerinden elde etme ve satma suçu nedeniyle 'Siyasal ve Askeri Casusluk' suçundan 6 yıl 8 ay, 'Nitelikli tehdit' suçundan 6 yıl 8 ay, 'Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek ve yaymak' suçundan 5 yıl hapis cezasına çarptırıldığı öğrenildi. Hem Musa Kuş hem Emre Çalışkan da ifadelerinde gerçekleştirdikleri eylemleri itiraf etti.