Eski polis MOSSAD ajanı çıktı! Belgeleri denize atarak imha ettirdi
Türkiye'de bulunan Filistin asıllı 7 aktivistin bilgilerini İsrail istihbarat örgütü MOSSAD'a satan kişinin, daha önce uyuşturucu baronu Zindaşti'ye bilgi sızdırdığı gerekçesiyle hakkında dava açılan eski polis Gönen Karakaya olduğu öğrenildi. Şebeke üyesi 9 şüpheli hakkında 640 yıla kadar hapis talep edildi.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) geçtiğimiz yıl şubat ayında Türkiye'de ikamet eden Filistin asıllı kişilerin bilgilerini Mossad'a satan şebekeye yönelik İstanbul ve İzmir'de eş zamanlı operasyon düzenledi. Şebeke lideri eski polis memuru özel dedektif Gönen Karakaya ve Ahmet Yurtseven'in de arasında bulunduğu 9 kişilik şebekeden 7'si gözaltına alınarak tutuklandı.
Sabah'ın haberine göre İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca şebekeye yönelik yürütülen soruşturma tamamlandı. Hazırlanan iddianame İstanbul Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Şüphelilere
"Kişisel verileri hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak", "Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma", "Devletin gizli kalması gereken bilgilerini siyasal veya askeri casusluk amacıyla temin etme" suçlamaları yöneltildi. Şüphelilere toplamda 640 yıla kadar hapis cezası istendi.
UYUŞTURUCU BARONU ZİNDAŞTİ'YE BİLGİ SIZDIRDI Gönen Karakaya'nın ismi, İranlı firari uyuşturucu baronu Naci Şerif Zindaşti ile adamlarının suç örgütüne bilgi sızdırdığı iddiasıyla hakkında dava açılan eski polis memuru olarak biliniyor. Karakaya'ya Zindaşti dosyasında Arzu Zindaşti ve İlhan Ünğan cinayetinin görüntülerini sildiği suçlaması yöneltiliyordu.
İLK TEMAS 2019'DA İddianameye göre, eski polis memuru özel dedektif Gönen Karakaya, İsrail İstihbarat Servisi Çevrimiçi Operasyon Merkezi ile 2019 yılından itibaren irtibat kurdu. Bu bağlantı yakalanana kadar devam etti.
Karakaya, Mossad yöneticileri Yuriy Kovalchuk, Dimitri ve Peter Petrenko tarafından verilen yabancı şahıs ve şirketlere yönelik araştırma, keşif, gözetleme, takip faaliyeti görevlerini yerine getirdi. Takip edilen isimler İsrail İstihbaratının hedefinde Filistin uyruklu aktivistlerin de arasında olduğu A.I., A.A., K.S., M.S., M.B., M.A., M. J. ve N.A.'ydı.