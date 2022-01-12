12 Ocak 2022, Çarşamba
Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et
Son dakika! İstanbul Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ın Samsun'da ikamet eden akrabaları, derin bir acı yaşıyor. Anneanne Sevim Akyel, yılbaşında ziyarete gelen Dilara'nın, dönüş yolunda kendisini arayarak, aldığı tehdit mesajlarını anlattığını anlattı. Akyel de telefonda torununa, "Kızım, İstanbul'a gittiğini kimse bilmesin, dikkatli hareket et" dediğini söyledi. İşte Dilara Yıldız haberinin detayları...
Giriş Tarihi: 12.01.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 16:54
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