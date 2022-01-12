Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız’ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et

"O ADAMLA NİŞANLANMASINI HİÇ İSTEMEDİK"

Dayı Savaş Akyel de "Biz o adamla nişanlanmasını hiç istemedik. Annesi de çok karşı çıktı ama çocuğumuzun başına gelecek varmış, engelleyemedik.