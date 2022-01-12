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Haberler Galeri Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et

Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız'ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et

Son dakika! İstanbul Tuzla'da eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından katledilen 29 yaşındaki avukat Dilara Yıldız'ın Samsun'da ikamet eden akrabaları, derin bir acı yaşıyor. Anneanne Sevim Akyel, yılbaşında ziyarete gelen Dilara'nın, dönüş yolunda kendisini arayarak, aldığı tehdit mesajlarını anlattığını anlattı. Akyel de telefonda torununa, "Kızım, İstanbul'a gittiğini kimse bilmesin, dikkatli hareket et" dediğini söyledi. İşte Dilara Yıldız haberinin detayları...

DHA
Giriş Tarihi: 12.01.2022 16:54 Güncelleme Tarihi: 12.01.2022 16:54
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Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız’ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et

İstanbul'un Tuzla ilçesinde eski nişanlısı Oktay Dönmez tarafından tabancayla vurularak katledilen genç avukat Dilara Yıldız'ın Samsun'un Bafra ilçesindeki aile büyükleri derin bir üzüntü yaşıyor.

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Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız’ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et

TEHDİT MESAJLARI ALDIĞI ORTAYA ÇIKTI

Yılbaşında memleketi Samsun'a gelerek, anneannesini ve dayılarını ziyaret ettiği öğrenilen Yıldız'ın dönüş yolunda telefonla görüştüğü anneannesi Sevim Akyel'e "Anneanne, İstanbul'a kadar seninle konuşalım" diyerek aldığı tehdit mesajlarını anlattığı ortaya çıktı.

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Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız’ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et

"İSTANBUL'A GİTTİĞİNİ KİMSE BİLMESİN DİKKATLİ HAREKET ET"

Akyel'in de telefonda torununa, "Kızım, İstanbul'a gittiğini kimse bilmesin, dikkatli hareket et" uyarılarında bulunduğu öğrenildi.

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Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız’ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et

"ZOR ŞARTLAR ALTINDA KIZIMIZI OKUTTUK"

Anneanne Akyel, torununun zor şartlarda okuduğunu belirterek, "Çok zor şartlar altında kızımızı okuttuk. Avukat olmak en büyük hayaliydi ve başardı. Olaydan dolayı çok üzgünüz" dedi.

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Eski nişanlısı tarafından katledilen Avukat Dilara Yıldız’ın son konuşması ortaya çıktı: Kimse bilmesin, dikkatli hareket et

"O ADAMLA NİŞANLANMASINI HİÇ İSTEMEDİK"

Dayı Savaş Akyel de "Biz o adamla nişanlanmasını hiç istemedik. Annesi de çok karşı çıktı ama çocuğumuzun başına gelecek varmış, engelleyemedik.