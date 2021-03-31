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31 Mart 2021, Çarşamba
ANA SAYFA Haberler Galeri Eski halinden eser yok! Fabrika öyle bir değişim geçirdi ki... Eski halinden eser yok! Fabrika öyle bir değişim geçirdi ki...
1. Dünya Savaşı döneminde beton fabrikası olarak kullanılan eski bir fabrika öyle bir değişim geçirdi ki görenleri adeta büyüledi. Çılgın mimar, eski fabrikayı muhteşem bir eve dönüştürdü. İşte kareler...
Giriş Tarihi: 31.03.2021 06:23
Bir zamanlar I. Dünya Savaşı'nda bir beton fabrikası olarak kullanılan bu bina çılgın mimar sayesinde eşsiz bir eve dönüştü.
GALERİ DEVAM EDİYOR
Mimar Ricardo Bofill, 1973 yılında bu çimento fabrikasının devasa betonlarına aşık oldu.
Bina somut bir fabrika olarak duruyordu.
Bir zamanlar vahşi bir görünümde olan binadan şimdi yeşillikler akıyor.
Bofill ve ekibi yıllar boyunca endüstriyel bir kabuktan farksız olan bu binayı benzersiz bir sanat eseri haline getirdi.