Eski halinden eser yok! Fabrika öyle bir değişim geçirdi ki...

1. Dünya Savaşı döneminde beton fabrikası olarak kullanılan eski bir fabrika öyle bir değişim geçirdi ki görenleri adeta büyüledi. Çılgın mimar, eski fabrikayı muhteşem bir eve dönüştürdü. İşte kareler...

Giriş Tarihi: 31.03.2021 06:23 BU ALBÜMÜ PAYLAŞ





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